Tekst: Ministarstvo poljoprivrede

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Prema privremenim podacima, ukupna vrijednost izvozau razdoblju od siječnja do rujna 2020. godine iznosila je, odnosno rasla je zau odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je vrijednost uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iznosila, čime je ostvarenod. Ostvaren je pad deficita zau odnosu na isto razdoblje prošle godine, koji sada iznosiPokrivenost uvoza izvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iznosila jei u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća je za. Udio izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u ukupnom robnom izvozu RH u razdoblju od siječnja do rujna 2020. godine iznosi, a vrijednost uvoza, od čega je najznačajniji izvozni poljoprivredno-prehrambeni proizvod kukuruz s udjelom odU razdoblju od siječnja do rujna 2020. godine najznačajniji proizvodi u izvozu su:(205,4 milijuna EUR - rast izvoza za 62,6 milijuna EUR);(168,1 milijun EUR - u okviru ove grupe proizvoda najviše se izvoze pripravci za umake, pripremljeni umaci, juhe, sladoled, šećerni sirupi);(147,4 milijuna EUR - rast izvoza za 14,5 milijuna EUR); proizvodi od(135,9 milijuna EUR - rast izvoza za 13,8 milijuna EUR,) te duhan i prerađeni nadomjesci duhana (122,6 milijuna EUR). Značajne promjene vrijednosti izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježene su i u kategoriji, u kojoj je zabilježenza, te u kategoriji ostaci i otpaci od prehrambene industrije;, gdje je zabilježen rast izvoza zaje od siječnja do rujna 2020. godine bila jedna od naših, gdje smo izvezli poljoprivredno prehrambenih proizvoda u vrijednosti od. Udio Italije u ukupnom izvozu poljoprivredno prehrambenih proizvoda iznosi, a u ovoj godini izvoz je u Italiju povećan zau odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je uvoz iznosiošto predstavlja smanjenje odu odnosu na isto razdoblje prošle godine, pri čemu je ostvaren suficit od. Najznačajniji izvozni proizvodi u Italiju su(osim onoga za sjetvu),(osim za sjetvu i tvrde pšenice),koje sadrže duhan (osim onih sa sadržajem klinčića),(brancin) (dicentrarchus labrax),(komarča) (sparus aurata) i dr.Njemačka je jedan odu vanjskotrgovinskoj razmjeni RH, te se od 2013. kontinuirano nalazi na prvom mjestu kao tržište s kojeg najviše uvozimo, te se zadnje četiri godine nalazi među prvih pet zemalja u koje najviše izvozimo. Značaj gospodarskih i drugih veza Hrvatske i Njemačke je u siječnju ove godine potvrđen odabirom Hrvatske kao zemlje partnera Zelenog tjedna u Berlinu, najveće međunarodne poljoprivredne manifestacije u sklopu koje je pedesetak hrvatskih izlagača, hrvatskih tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva predstavilo svoje proizvode pred više od. Zahvaljujući između ostalog i uspješnom nastupu u okviru Zelenog tjedna, u razdoblju od siječnja do rujna 2020. godine u Njemačku je izvezeno poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti od, dok je iz Njemačke uvezeno poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti od. Promatrano u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz RH u Njemačku bilježi rast od(14,3 milijuna EUR), a vrijednost uvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz Njemačke u RH bilježi(18,9 milijuna EUR), a deficit je zabilježio pad od 12% (33,3 milijuna EUR).Najznačajnije tržište vanjskotrgovinske razmjene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda RH predstavljaju zemlje EU-a s udjelom od, te(unosu). Slijedi CEFTA s udjelom od 24,65% u izvozu te 7,83% u uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.