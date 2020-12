Grad Osijek

stipendira darovite učenike

deficitarna zanimanja

6000 kuna

600 kuna mjesečno

32

27

pet učenika

192 000 kuna

Žana Gamoš

Nagrađivali smo uspješnost, izvrsnost, deficitarna zanimanja, sportske uspjehe i uspjehe na školskim natjecanjima. Nagradili smo učenike koji istovremeno pohađaju dvije srednje škole i naravno, u obzir smo uzeli i socijalni status. Čestitka svima, držim palčeve i uvjerena sam u njihove izvrsne rezultate i u narednim godinama

Iva Šmigovec

državljani Republike Hrvatske

i ove školske godine osječkih srednjih škola, kao i one koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Riječ je o novčanoj potpori od 6000 kuna koja se učenicima isplaćuje tijekom školske godine, od rujna do lipnja, u iznosu od 600 kuna mjesečno, a ove su godine dodijeljene 32 takve stipendije. Njih 27 ostvarilo je pravo na stipendiju za darovite učenike, dok je za deficitarna zanimanja uvjete ispunilo pet učenika. Iz proračuna je u tu svrhu izdvojeno 192 000 kuna, a s učenicima se u ponedjeljak preko Zoom aplikacije sastala Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Osijeka.

– Nagrađivali smo uspješnost, izvrsnost, deficitarna zanimanja, sportske uspjehe i uspjehe na školskim natjecanjima. Nagradili smo učenike koji istovremeno pohađaju dvije srednje škole i naravno, u obzir smo uzeli i socijalni status. Čestitka svima, držim palčeve i uvjerena sam u njihove izvrsne rezultate i u narednim godinama – kazala je osječka dogradonačelnica.

Zadovoljstvo novčanom potporom izrazili su i sami učenici, a u njihovo je ime na stipendiji zahvalila Iva Šmigovec, učenica III. gimnazije Osijek. Poručila je kako je stipendija dobrodošla i kako je učenicima drago što Grad prepoznaje njihovu izvrsnost te im daje financijsku podršku i nagrađuje njihove uspjehe.

Inače, Grad Osijek stipendira učenike četverogodišnjih srednjih škola od treće godine školovanja, a učenike trogodišnjih strukovnih škola od druge godine školovanja. Pravo na stipendiju imaju učenici koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Osijeka i redovito upisani u određenu srednjoškolsku ustanovu, te koji nemaju odobren kredit, stipendiju ili jednokratnu potporu od strane drugog subjekta. Uz to, daroviti učenici trebaju ostvariti prosjek ocjena najmanje 4,50, dok je učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja dovoljan i prosjek od 3,50.