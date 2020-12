dva tjedna

novih, strožih mjera

zatvoreni

Naravno da nije

nije poboljšala

Krunoslav Capak,

najgorima

26. mjesto zemalja EU

16. mjestu

21. prosinca

postrožiti

uvođenje propusnica

Uskrs

Davor Božinović

posebnim porukama

suzdrže

Najiskrenija želja za sreću i zdravlje i za Božić i Novu ne ići u posjete i poželjeti svima koji su nam dragi sreću telefonom, videoporukom, to je najbolji način pokazati nekome da vam je stalo

stroge mjere na granici

48 sati

nova pravila za trgovine i trgovačke centre

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Prošla suod uvođenja, kojima sukafići, restorani, teretane, bazeni, dječje igraonice... Je li bilo kakvih rezultata?, epidemiološka situacija ne samo da senego se dodatno pogoršala.Naime, kako je izvijestio ravnatelj HZJZ-aHrvatska je i dalje međuu Europi po pitanju novozaraženih. Visoka incidencija stavlja nas na, a višu incidencija od nas ima samo Luksemburg. Po mortalitetu smo u ovom trenutku nana ljestvici zemalja EU, sa stopom od 580,7 na milijun stanovnika, a što se tiče udjela u ukupnim testiranjima, u zadnjih 14 dana on iznosi (pre)visokih 35,6 posto.Kako piše Jutarnji list , ako se do(do kada su izrečene postojeće mjere) situacija drastično ne promijeni - a šanse za to su minimalne - mjere bi se mogle dodatno. U tom smislu najozbiljnije se razmatra ponovnoza putovanja unutar Hrvatske kako bi se tijekom Božića i tradicionalnih obiteljskih okupljanja spriječilo dodatno rasplamsavanje epidemije.Podsjetimo, takav režim bio je na snazi tijekom prvog vala pandemije, tako da se ni zanije moglo putovati u druge županije.U Stožeru smatraju da bi takva odluka bila dobra, ali će s donošenjem čekati zadnji trenutak., ministar unutarnjih poslova, rekao je da se ionako loša epidemiološka situacija može dodatno pogoršati blagdanskim okupljanjima te se stoga o toj temi vode intenzivni razgovori unutar i izvan stožera.Tijekom vikenda planiraju se razgovori s predstavnicima Crkve i drugim dionicima, a potom će Stožer izaći s. No, već sada šalju poruku da se sviod kontakata i druženja izvan svojih kućanstava. „“, rekao je Božinović.Vezano uz to,će se produljiti uoči blagdana kako bi se zaustavio veliki val putovanja za predstojeće praznike te spriječio ulazak desetaka tisuća iseljenika u Hrvatsku. Od 1. prosinca u Hrvatsku državljani EU mogu ući samo s negativnim PCR testom ne starijim od, dok je državljanima trećih zemalja dopušten samo tranzit kroz Hrvatsku.Inače, u sklopu novih mjera od danas su na snazi iu kojima se reducirao broj kupaca koji mogu boraviti u prostoru u isto vrijeme. To je također predblagdanska i blagdanska mjera koja završava 10. siječnja kako bi se umanjila mogućnost širenja virusa u vrijeme kada velik broj ljudi pojačano obavlja kupnju.