od 15. studenog do 15. prosinca 2020

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

sredstvima ovisnosti

Mjeseca borbe protiv ovisnosti

usamljeno, lošijeg su raspoloženja

mentorskog programa i edukativnih radionica

znanje i socijalne vještine

Najbolji ja

I ove godine u periodus partnerskim organizacijama obilježava Mjesec borbe protiv ovisnosti, kojem je cilj educirati i osvijestiti pojedince i društvo o postojanju ovog problema, a također i potaknuti zajedničku borbu s ovom zahtjevnom bolešću.Kada govorimo o ovisnosti, najčešće to asociramo s različitim „“ kao što su ilegalne droge, duhanske proizvode i alkohol, međutim „sredstvo ovisnosti“ mogu biti razna ponašanja koja su samim time i teže „zabranjiva“ i manje opipljiva (primjerice ovisnost o internetu i modernim tehnologijama, pornografiji, kupovini preko interneta, igrama na sreću itd.), no posljedice ponašajnih ovisnosti su jednako tako štetne i razarajuće za osobu i njihovu okolinu.Ovogodišnje obilježavanjeusmjereno je tome da se naglasi i upozori na problem ovisnosti i u ovo vrijeme pandemije kad je pažnja uglavnom usmjerena zaštiti zdravlja i mjerama obuzdavanja širenja zaraze. No, baš u vrijeme pandemije mnogi ljudi se osjećajui nemaju na strukturiran način ispunjeno slobodno vrijeme – što predstavlja rizik za razvoj ovisnosti.Kako bismo djecu i mlade osnažili i pripremili da se nose sa svim izazovima ovisnosti, naša organizacija provodi projekt „Najbolji JA – Sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti (2020.-2022.) koji se sastoji odputem kojih mladi unaprjeđuju svoje. Na taj način se djecu i mlade podržava u razvijanju različitih interesa, kritičkog razmišljanja te u odabiru primjerenih ponašanja kako bi se spriječilo da do ovisnosti uopće dođe.S obzirom da projekt „“ traje sve do kraja 2022. godine, pozivamo sve zainteresirane da se uključe u provedbu projekta i postanu volonteri CNZD-a te na taj način pomognu djeci i mladima da postanu najbolje verzije sebe!Više o volontiranju možete saznati ovdje