[Sponzorirani članak]

Konačno smo jučer svjedočili dugo očekivanom otvorenjučija će ponuda samo dodatno zaokružiti već ionakonašeg omiljenog trgovačkog centra. Osimkakotako ii druge pripadajuće opreme,pruža svojim kupcima i mogućnost, kao i provjeru vida kod vrhunskog osoblja s najsuvremenijim tehnologijama. U Optici Anda možete provjeriti najnovije trendove na polju sunčanih i dioptrijskih naočala renomiranih svjetskih kuća kao što sute mnogi drugi.A isti dan dogodio se i početak radakoji je postavljen na, neposredno uz. Na atraktivnoj lokaciji kojom dnevno prođe veliki broj ljudi, posebice vikendom, Tisak posjetiteljima i stanovnicima grada Osijeka, ali i obližnjih naselja, nudi cjelokupni asortiman svojih roba i usluga - bilo da se radi o kupnji nekog od proizvoda izili nekoj drugoj popularnoj usluzi Tiska. Radno vrijeme Tiska je svakim danomOsim novih otvorenja, veseli nas sve i činjenica da su trgovine u Portanovi uvelike krenule s, odnosno prigodnim. Gotovo da nema trgovine koja ne nudi barem nekakav, a to svakako vrijedi iskoristiti sada kada nam je svima u planuUvijek je vrijeme za činiti dobra djela, no kako smo za blagdane posebno svjesni čarolije darivanja, upravo je danas pravo vrijeme da darujete ono najvrijednije - darujte krv za potrebe! U, u Portanovi se organizira još jedna u nizu. Djelatnicičekaju vas od 16 do 19 sati na 2. katu Portanove.