Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

665 uzoraka

252

Osijeka

Đakovo

Našice

Valpovo

Čepin

Belišće, Đurđenovac i Popovac

Beli Manastir, Bizovac i Koška

Bilje, Kneževi Vinogradi i Semeljci

Antunovac, Darda, Donji Miholjac, Marijanci, Petrijevci i Viljevo

Donja Motičina, Gorjani, Jagodnjak i Vladislavci

Ernestinovo, Feričanci, Magadenovac, Petlovac, Satnica Đakovačka i Strizivojna

257 osoba

Željko Zubčić

84 posto

87 posto

preminulo je osam osoba

2.862 osoba

37 provjera osoba

174 nadzora

54 nadzora

Mato Lukić

drive-in uzimanje uzoraka

Drive-in uzimanje uzoraka za PCR i antigensko testiranje bit će na platou dvorane Gradski vrt. Ulaz automobilima je iz Wilsonove ulice kod Gradskih bazena, pa bivšom spidvej stazom do istočnog ulaza br.1. (između stadiona i dvorane), o čemu će biti postavljeni putokazi, a bit će tu i dva redara. Radno vrijeme za drive-in testiranja je od 8.00 do 11.00 sati, a prikupljeni uzorci upućivat će se na obradu u KBC Osijek i Zavod za javno zdravstvo OBŽ. Plan je u početku prikupiti do 100 uzoraka, no moguće je povećanje kapaciteta

telefonske brojeve KBC-a i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

Stožer civilne zaštite OBŽ

[klik za uvećanje]

Foto: OBZ.hr

U laboratorijima za mikrobiologijuu zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano ukupnood kojih jebilo pozitivno.Najviše novopozitivnih osoba ima na području gradas prigradskim naseljima (103), a slijede područja gradova/općina(25),(18 ),(14),(9),(po 7),(po 6),(po 4),(po 3),(po 2) te(po 1).Na bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljelih od COVID-19, i to 197 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 53 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 60 pacijenta s tim oboljenjem. Kako ističe ravnatelj KBC-a dr. sc., trenutna popunjenost raspoloživog kapaciteta Bolnice za covid pacijente je, a Respiracijskog centra, no moguće je daljnje povećanje tih kapaciteta.U zadnja 24 sata u KBC-u Osijek i Općoj županijskoj bolnici Našice, od kojih je najstarija rođena 1936., a najmlađa 1982. godine. Uz COVID-19 imali su i druga oboljenja.U samoizolaciji se na području OBŽ trenutno nalazi ukupnoPolicija je provelau samoizolaciji, i to 35 samoinicijativnih i dvije po dojavi građana, a sve osobe zatečene su na prijavljenoj adresi. Policijski službenici obavili su iugostiteljskih objekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.Inspektori i službenici civilne zaštite obavili suprovođenja epidemioloških mjera, najviše u prodavaonicama i trgovinama i trgovačkim centrima, a utvrdili su 10 nepravilnosti za koje su izrekli upozorenja i naložili njihovo otklanjanje. Kako ističe pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijek Zvonko Grgec, tijekom predstojećeg vikenda nadzorne aktivnosti bit će pojačane, a obuhvatit će se još više mjesta nadzora, od uobičajenih u svim oblicima prodajnih objekata preko javnih okupljanja do javnog prijevoza putnika.Ravnatelj Doma zdravlja Osječko-baranjske županijedanas je na konferenciji za medije objavio kako se od ponedjeljka, 14. prosinca, u Osijeku otvara lokacija za- kazao je Lukić te dodao kako je i za drive-in testiranje potrebna prethodna najava na. - izvijestio je