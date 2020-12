online

Tekst: Siniša Dukarić

Foto: Dinko Bilić/Foto-arhiv031

Ovih dana objavljena je".- Zaustavimo svaki pokušajo izdavanjuzana jednom odrevira našeg Dunava, reviru od ušća(od \~1383rkm do \~1403 rkm). Ne dozvolimo da upropaste jedinu preostaluna cijelom Dunavu. Apeliramo na relevantne i odgovorne resore ukao i uda ne podupiru takva nastojanja te da u interesu nas rekreativnih ribiča, zaljubljenika u prirodu i u interesu naših potomaka sačuvaju ovaj neprocjenjiv biser delte Drave i Dunava za sva buduća pokoljenja.U zadnjih 14 dana smo svjedoci raznihpojedinaca okoncesije gospodarskim ribarima za obavljanje svoje djelatnosti na potezu Dunava od Ušća Drave pa sve do Kazuka ( od 1383rkm do 1403 rkm).Uz već definirana područja za obavljanje, smatramo da bi se nanijelaribljem fondu i rekreativnim ribičima ako se usvoji i prijedlog o otvaranju takozvanog područja tzv. Dunav DKR koji bi u potpunosti zatvorio dunavsku priču u korist gospodarskih ribara. Javnosti je manje poznata činjenica da je upravo taj revir Dunava uz PP Kopački Rit premrežen kanalima koji ulaze i izlaze izgdje se ribau Kopački Rit i iz njega, skriva od nepovoljnih hidroloških uvjeta itd.Aktivnosti gospodarskih ribara bi u slučaju usvajanja koncesije trajno promijenile to (do sada) sačuvano utočište mnogobrojnih vrsta riba (i ostalih životinjskih vrsta) te bi svojim djelovanjem utjecale naovog iznimno važnog biotopa. Važno je za napomenuti da samo na području Slavonije i Baranje imamo više tisuća rekreativnih ribiča od kojih svatko ima pravo na neometan sportski i rekreativan/prirodno održiv način uživati u ljepotama i blagodatima našeg lijepog plavog Dunava.Peticiju možete pronaći ovdje