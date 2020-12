puno zanimljivih

petak 11. prosinca 2020.



Ovaj tjedan bit ćedogađanja u, a krećemo s onim što nas sve najviše veseli u ovim kriznim vremenima, a to sukoja će dodatno zaokružiti većnašeg omiljenog trgovačkog centra. Za sutra,, najavljeno je dugo očekivano otvorenje. Osim širokih paleta kakotako ii druge pripadajuće opreme, Optika Anda pruža svojim kupcima i mogućnostnaočala, kao ikod vrhunskog osoblja s. A za isti dan, najavljeno je i otvorenjekoji je već postavljen na svoju vanjsku poziciju, neposredno uz istočni ulaz u Portanovu, a nudi cjelokupni asortiman svojih roba i usluga - bilo da se radi o kupnji nekog od proizvoda iz bogate ponude ili oili nekoj drugoj popularnoj usluzi Tiska.Ponavljamo i apel iz Portanove da se uuputite što ranije. Nemojte čekati zadnji trenutak, nemojte čekati gužve. Ponuda u Portanovi je… bilo da je riječ o proizvodima za dekoraciju doma, namirnicama za blagdanski stol ili prigodnim artiklima kojima ćete razveseliti svoje najmilije.Dodatno, svjedoci smo da su trgovine u Portanovi period u kojem svi s nestrpljenjem čekamo početak siječanjskih sezonska sniženja, nikad ranije krenule s međusezonskim, odnosno prigodnim blagdanski sniženjima, a to svakako vrijedi iskoristiti.I još podsjećamo da se u, u Portanovi organizira još jedna u nizu. Djelatnicičekaju vas od 16 do 19 sati na 2. katu Portanove.