Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

Osječko-baranjske županije

837 uzoraka

371 nalaz

Osijeka

Đakovo

Valpovo

Našice

Beli Manastir i Darda

ilje, Čeminac, Donji Miholjac i Koška

Belišće

Antunovac i Bizovac

Čepin

Punitovci i Semeljci

Đurđenovac, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Satnica Đakovačka

Draž, Ernestinovo, Feričanci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac i Vladislavci

Donja Motičina, Petlovac i Petrijevci

263 osobe

54 na respiratoru

osam osoba

2.713 osoba

24 samoinicijativne

kršenje

63 nadzora ugostiteljskih objekata

aktiviranja dvorane Gradski vrt

Sve ćemo poduzeti da dvorana Gradski vrt nikada ne bude u toj funkciju, i to stoga što ćemo prije toga nastojati iskoristiti sve raspoložive kapacitete. Danas na bolničkom liječenju imamo 263 pacijenata oboljelih od COVID-a, a kapacitet KBC-a Osijek za tu namjenu je 238 kreveta . Opća županijska bolnica Našice ima ukupno 150 kreveta , od čega je za COVID sada spremno 90 kreveta .



Imamo odobrenje Ministarstva za drugu fazu sa ukupno 120 kreveta , dok je zadnja faza 150 kreveta, a u tom slučaju za potrebe opće bolnice angažirali bi kapacitete Doma zdravlja u Našicama. Sve je moguće organizirati, pa i dvoranu, no za to treba i logistika i kadrovi

Ivan Hampovčan

Stožer civilne zaštite OBŽ

Foto: OBZ.hr

U laboratorijima za mikrobiologijuu zadnja 24 sata za područjena koronavirus je testirano ukupnood kojih jebio pozitivan, a novopozitivne osobe žive u čak 83 naselja.Najviše novopozitivnih osoba ima na području gradas prigradskim naseljima (153), a slijede područja gradova/općina(44),(24),(22),(po 12), B(po 9),(8 ),(po 7),(6),(po 4),(po 3),(po 2) te(po 1).Na bolničkom liječenju nalaze se ukupnooboljele od COVID-19, i to 199 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 64 pacijenta s tim oboljenjem.U zadnja 24 sata preminulo jes područja OBŽ oboljelih od COVID-a. Najstarija preminula osoba rođena je 1937., a najmlađa 1991. godine, a uz COVID-19 svi su imali i druge komorbiditete.U samoizolaciji se na području OBŽ trenutno nalazi ukupnoPolicija je provela 25 provjera osoba u samoizolaciji. Uprovjere sve osobe zatečene su na prijavljenoj adresi, a prilikom provjere jedne dojave građana utvrdili sute mjere (u Osijeku). Policijski službenici obavili su ipri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.O aktualnom epidemiološkom stanju u Osječko-baranjskoj županiji razgovaralo se i na danas (10. prosinca 2020. godine) održanoj sjednici Županijske skupštine, a između ostalog postavljeno je pitanjeza smještaj oboljelih od COVID-19.- rekao je načelnik Županijskog stožera civilne zaštite. - izvijestio je