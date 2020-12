Advent je u srcima

Šetaj, adventiraj.

osječkog Adventa

božićnog duha

Knjižnicu

Ubojstvom komendatora

Maud i Aud

Asimetrija

Putovanje jednoga psa

Kensingtonski vrtovi

Mi koji smo preživjeli

Priča o duhovima

Surova vremena

Mali muškarci

Kraljevstvo

Svjetla juga

Nađi me

Dobrodošli u Ameriku

Noć kad je Olivia pala

Slagalica

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Nije stajanje, nego kretanje. Nije mjesto, nego šetanje. Poruka je to ovogodišnjeg osječkog Adventa koji poziva na pronalaženje božićnog duha u nama samima. Kada se zasitite šetnje i razgledavanja nikad ukrašenijeg grada, kada zasjednete u udobnu fotelju, red je da se uz vas nađe i kakav dobar opuštajući naslov. Đelo od Gisko i ovoga puta donosi pregled pristiglih knjižničkih noviteta. Prva grupa naslova, pet sjajnih suvremenih romana. Počet ćemo s Ubojstvom komendatora, epskim remek djelom proslavljenog japanskog prozaika Haruki Murakamija. Raskošna je to oda ljubavi i samoći, ratu i umjetnosti, počast Velikom Gatsbyju, briljantan plod mašte jednog od najvećih pisaca današnjice. Maud i Aud autora Gunstein Bakkea pametno i zabavno spaja norvešku tradiciju s europskim književnim modernizmom. Priča o obiteljskoj traumi i odnosu čovjeka i stroja, nastala u zemlji gdje nafta ne pogoni samo motorna vozila, nego i duboko utječe na razvoj društva. Knjiga godine 2018. po izboru niza američkih i britanskih medija, Asimetrija istražuje neravnoteže na kojima se gradi dramatika ljudskih odnosa: nejednakosti životnih dobi, moći, talenta, bogatstva, zemljopisa i pravde. Proslavljeni prvijenac Lise Halliday. W. Brucee Camerona Putovanje jednoga psa roman je prepun tuge, smijeha i neočekivanih spoznaja. Ovo je šarmantan i dirljiv roman o nadi, ljubavi i beskrajnoj odanosti što nadilazi sve prepreke, u kojem se postavlja pitanje skrbimo li se mi za naše ljubimce ili se zapravo oni skrbe za nas. Kensingtonski vrtovi Rodriga Fresana i jest i nije priča o Petru Panu. Ovo i jest i nije priča o Jamesu Matthewu Barrieju. U romanu koji mu je priskrbio svjetsku slavu i mnoge prijevode Fresán prikazuje dva Londona, onaj iz Barriejeva vremena i onaj iz 60-ih godina prošlog stoljeća, poznatih i kao Swinging Sixties. Nastavljamo s dva obiteljska romana od kojih prvi, Mi koji smo preživjeli Georgia Huntera, utemeljen na nevjerojatnoj i istinitoj priči koja seže od prijeratnih pariških džez-klubova sve do sumornih sibirskih gulaga i prati članove obitelji Kurc kao izbjeglice, zatočenike i borce, svjedoči o spoznaji da čak i u najmračnijim vremenima ljudski duh može pronaći način da preživi, pa čak i pobijedi. Drugi, Priča o duhovima Laure Freudenthaler studija je o raspadu braka, nepremostivim daljinama i sumnjama koje dodatno ruiniraju već posrnulu bračnu zajednicu. Surova vremena Maria Vargas Llosa društveni je roman povezan s hvaljenim Jarčevim slavljem, isprepliće zbilju i dvije fikcije: fikciju pripovjedača koji nesputano oživljava likove i situacije te priču koju je isprela šačica moćnika manipulirajući poviješću cijeloga kontinenta u nastojanju da zagospodari njegovom ekonomijom i politikom. Mali muškarci Louise May Alcott, također društveni roman, prati šest mjeseci života učenika Plumfielda, njihove nestašluke, male i velike borbe i moralne dvojbe. U vedrom i prpošnom ozračju autorica je pažljivo oblikovala srčane male ljude, koji jednako uspješno kao i odrasli savladavaju svoje mane i bore se sa svakodnevnim slabostima. Blok završavamo s povijesnim romanom Kraljevstvo Emmanuela Carrerea koji govori o zagonetnim počecima kršćanstva, o životima i putovanjima apostola Pavla, evanđelista Luke i Ivana. Nastoji objasniti kako se štovanje koje je niknulo oko smrti i uskrsnuća mistika i revolucionara Isusa Krista razvilo u svjetsku religiju i pritom nas oduševljava kao nevjerojatno pristupačno vrhunsko književno djelo. U posljednju skupinu novih naslova smjestila su se i dva ljubavna romana. Svjetla juga Nine George poetski je roman o ljubavi i moći književnosti, o alkemiji ljubavi, o blistavim i gorkim vrstama ljubavi, o svemu onome što nas zbunjuje i veseli s osobama koje volimo ili pokušavamo voljeti. Nađi me Andréa Acimana čudesan je roman o istraživanju različitih vrsta ljubavi. Nastavak svjetskog bestselera Zovi me svojim imenom, vraća se svojim kompleksnim i zanosnim likovima Eliju i Oliveru godinama nakon njihova prvog susreta… Tu su i dva psihološka romana, od kojih u prvom, Dobrodošli u Ameriku Linde Bostrom Knausgard upoznajemo obitelj na rubu sloma. Jedanaestogodišnja djevojčica Ellen prestala je govoriti, suočivši svoju disfunkcionalnu obitelj s ekstremnom i bolnom verzijom odbijanja komunikacije. U tekstu prevladava suzdržanost i ambigvitet, bilo da je riječ o nasilju koje je Ellen pretrpjela ili o istinitosti njezinih tvrdnji. Drugi, Noć kad je Olivia pala dirljiv je debitantski roman autorice Christine McDonald u kojem ništa nije riješeno do samoga kraja. Tragična vijest, rijeka, bolnica, život na aparatima i trudnoća… Za kraj smo ostavili napeti naslov Slagalica kojim autorica Karin Slaughter potvrđuje svoje vodeće mjesto među autorima trilera. Koliko u ovoj tvrdnji ima istine otkrijte sami uz zanimljivu priču bogati brojnim zaokretima i iznenađenjima. Dragi moji, uživajte u predstojećim blagdanima i sretna vam i uspješna nadolazeća 2021. godina.