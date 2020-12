Nacionalnog stožera

Prema toj odluci, dodatno je ograničen broj kupaca koji u isto vrijeme mogu biti u trgovinama i trgovačkim centrima, kako slijedi:

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na današnjoj tiskovnoj konferencijipriopćeno je kako je u Hrvatskoj u protekla 24 sata zabilježeno novihzaraze koronavirusom, a preminulo jeZbog, prema kojoj smo i dalje drugiu Europi (iza nas je samo Luksemburg), uvode se već najavljivane, strože mjere u trgovinama i trgovačkim centrima.Naime, približava se tradicionalna šoping manija, pa čak ni koronana stotine tisuća „hrabrih“ Hrvata da krenu u pustošenje trgovina. Zbog toga je donesena nova odluka koja se odnosi na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina u razdoblju od ove, pa najmanje do 10. siječnja.- U trgovinama do 10 kvadrata smije biti samo jedan kupac;- U trgovinama od 11 do 100 kvadrata za svakog kupca mora biti na raspolaganju najmanje 10 kvadrata;- U trgovinama od 101 do 200 kvadrata po kupcu mora biti na raspolaganju najmanje 12 metara kvadratnih;- U trgovinama od 201 do 2000 kvadrata za svakog kupca treba osigurati najmanje 16 kvadrata po kupcu, a za prodavaonice s više od 2000 kvadrata najmanje 20 kvadrata.U trgovačkim centrima određeno je da za svakog kupca mora biti na raspolaganju najmanje, obavijesti o dozvoljenom broju kupaca u svakom pojedinom prostoru moraju biti jasno istaknute kao i do sada, a mjera se potrebno strogo pridržavati.Na tržnicama se već provode, a u nadolazećem razdoblju one će biti još učestalije.ponovili su kako su mjere koje su sada na snazi privremene te da traju. Situacija se procjenjuje iz dana u dan, a ako bude potrebno mjere će biti još postrožene u smislu dodatnog ograničenja gospodarskih i društvenih aktivnosti.