Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

Osječko-baranjske županije

579 uzoraka

243

Osijeka

Našice

Đakovo i Valpovo

Beli Manastir, Belišće i Bizovac

Čepin

Bilje i Donji Miholjac

Darda, Đurđenovac, Erdut, Koška, Marijanci, Petrijevci, Popovac i Semeljci

Antunovac i Čeminac

Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Magadenovac, Petlovac, Podgorač, Viljevo i Vuka

Donja Motičina, Draž, Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka i Šodolovci

251 osoba

41 na respiratoru

osam osoba

2.515 osoba

46 provjera osoba

tri

112 nadzora

Inspektori i službenici civilne zaštite

48 nadzora

Ivan Hampovčan

Tomislav Dijanić

Sanda Filipović

osnovne škole

dva tjedna

provode u školi

Stožer civilne zaštite OBŽ

Foto: OBZ.hr/Arhiv

U laboratorijima za mikrobiologijuu zadnja 24 sata za područjena koronavirus je testirano ukupnood kojih jebilo pozitivno.Novopozitivne osobe imaju prebilavište u 75 naselja Osječko-baranjske županije, a najviše (88 ) ih je s područja gradai prigradskih naselja. Slijede područja gradova/općina(17),(12),(11),(9),(po 6),(po 4),(po 3),(po 2) te(po 1).Na bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljela od COVID-19, i to 197 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 54 pacijenta s tim oboljenjem.U zadnja 24 sata preminulo jes područja Osječko-baranjske županije oboljelih od koronavirusa. Najstarija preminula osoba rođena je 1929., a najmlađa 1951. godine, a uz COVID-19 imali su i druge komorbiditete.U samoizolaciji se na području OBŽ trenutno nalazi ukupnoPolicija je provelau samoizolaciji. U 42 samoinicijativne provjere sve osobe zatečene su na prijavljenoj adresi, međutim od četiri dojave građana čaksu bile točne, s tim da su u dva slučaja kršenja utvrđena u Osijeku te jedno u Našicama. Policijski službenici obavili su iugostiteljskih objekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.obavili suprovođenja epidemioloških mjera, najviše u prodavaonicama i trgovinama (21) te trgovačkim centrima (8 ), a utvrdili su jednu nepravilnost za koju su izrekli upozorenje i naložili njeno otklanjanje.Nakon sjednice Stožera civilne zaštite OBŽ aktualne epidemiološke podatke na konferenciji za novinare iznijeli su načelnik Stožera, voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvote pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje OBŽ. Pročelnica je naglasila kakokojima je osnivač OBŽ nakonnastave na daljinu, od početka ovog tjedna pa do zimskog odmora nastavu opet. Izuzetak su šest osnovnih škola koje su se još ranije opredijelile za B model nastave, što i sada provode, i to zbog prostornih uvjeta. Srednje škole nastavljaju provođenje nastave na daljinu. - izvijestio je