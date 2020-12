Kinu Urania

Cijena

Ulaznice

info[at]kinematografi-osijek[dot]hr

Dragi naši, prosinac i predblagdanska atmosfera idealna su prilika za pogledati tople životne „feel good“ filmske priče, a dobar osjećaj ovih je dana potrebniji no ikad. U novome filmskom tjednu na program premijerno stižu naslovi zbog kojih ćete barem nakratko pobjeći od stvarnosti. Putovanje jednog princa sinkronizirani je i animirani dnevnik s putovanja po svijetu koji je vrlo nalik našem, poznatog francuskog animatora Xaviera Picarda. Govori o starom majmunskom princu koji se budi na nepoznatoj obali na koju se nasukao nakon nesreće. Pronalazi ga mladi Tom čiji mu roditelji pružaju utočište, a Princ s velikim zanimanjem upoznaje njihovo neobično društvo. Neobični su i životi pravih životnih junaka: socijalnih radnika, volontera i profesionalaca u zdravstvu, koji svu svoju snagu usmjeravaju na ljubav prema čovječanstvu pokušavajući se brinuti o tinejdžerima koji imaju problema s autizmom. Najljepše godine talijanska je saga o prijateljstvu, koja prikazuje dogodovštine, nade, uspjehe i neuspjehe glavnih likova koji se isprepleću u dirljive i zabavne priče o ljubavi, stvarajući pritom bogatu tapiseriju Italije i različitih era njezine moderne povijesti. Ne propustite pogledati ni triler o uzgajivačici biljaka Alice, koja je stvorila neobičnu vrstu grimiznog cvijeta: cvijet koji svog vlasnika čini sretnim. Alice jedan od cvjetova donosi kući kao poklon za njezinog sina Joea te tako biljka dobiva ime Mali Joe, no kako cvijet raste, postaje očigledno da nije tako bezopasan kao što su mislili… U Kino klubu ovaj tjedan su na repertoaru nagrađivana drama domaće koprodukcije Otac, romantična drama Undine njemačkog redatelja Christiana Petzolda - moderna interpretacija bajke Mala sirena te In Memoriam Diego Maradona dokumentarac o nedavno preminulom najvećem i najkontroverznijem nogometašu svih vremena. Napominjemo da će se svi programi provoditi uz poštivanje Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija – osigurana dezinfekcijska sredstva, propisani razmak među gledateljima i razmak između izvođača i publike. Hvala na razumijevanju! Proslavite rođendan u Uraniji i provjerite zašto svi kažu da su kod nas najbolje zabave. Posebne pogodnosti i povoljnije cijene možete iskoristiti uz studentsku, umirovljeničku i NK Osijek iskaznicu te na dječjim matinejama i obiteljskim srijedama (cijena ulaznice 25 kn), uz grupne popuste (cijena ulaznice 20 kn za grupe od minimalno 10 osoba) i poklon vouchere (10 ulaznica za 200 kn).

Četvrtak , 10. prosinca 2020.

Petak , 11. prosinca 2020.

Subota , 12. prosinca 2020.

Nedjelja , 13. prosinca 2020.

Ponedjeljak , 14. prosinca 2020.

Utorak , 15. prosinca 2020.

Srijeda , 16. prosinca 2020.

17:30 Neobični životi - Hors normes (114 min) PREMIJERA18:00 Kino klub: Undine – Undine (90 min)19:30 Mali Joe – Little Joe (105 min)20:15 Kino klub: Suvremeni domaći film: Otac - Otac (120 min)21:15 Najljepše godine - Gli anni più belli (129) PREMIJERA18:00 Putovanje jednog princa - Le voyage du prince (77 min) PREMIJERA18:00 Kino klub: In Memoriam: Diego Maradona - Diego Maradona (130 min)19:30 Neobični životi - Hors normes (114 min) PREMIJERA20:15 Kino klub: Undine – Undine (90 min)21:30 Mali Joe – Little Joe (105 min)11:00 Dječja matineja: Putovanje jednog princa - Le voyage du prince (77 min) PREMIJERA17:30 Neobični životi - Hors normes (114 min) PREMIJERA18:00 Kino klub: Suvremeni domaći film: Otac - Otac (120 min)19:30 Mali Joe – Little Joe (105 min)20:15 Kino klub: Undine – Undine (90 min)21:30 Najljepše godine - Gli anni più belli (129) PREMIJERA11:00 Dječja matineja: Putovanje jednog princa - Le voyage du prince (77 min) PREMIJERA17:30 Putovanje jednog princa - Le voyage du prince (77 min) PREMIJERA18:00 Kino klub: Undine – Undine (90 min)19:00 Najljepše godine - Gli anni più belli (129) PREMIJERA20:15 Kino klub: In Memoriam: Diego Maradona - Diego Maradona (130 min)21:15 Neobični životi - Hors normes (114 min) PREMIJERA17:30 Putovanje jednog princa - Le voyage du prince (77 min) PREMIJERA18:00 Kino klub: Undine – Undine (90 min)19:15 Neobični životi - Hors normes (114 min) PREMIJERA20:15 Kino klub: Suvremeni domaći film: Otac - Otac (120 min)21:15 Najljepše godine - Gli anni più belli (129) PREMIJERA17:30 Neobični životi - Hors normes (114 min) PREMIJERA18:00 Kino klub: Suvremeni domaći film: Otac - Otac (120 min)19:30 Mali Joe – Little Joe (105 min)20:15 Kino klub: Undine – Undine (90 min)21:15 Najljepše godine - Gli anni più belli (129) PREMIJERA17:30 Putovanje jednog princa - Le voyage du prince (77 min) PREMIJERA18:00 Kino klub: Suvremeni domaći film: Otac - Otac (120 min)19:00 Najljepše godine - Gli anni più belli (129) PREMIJERA20:15 Kino klub: Diego Maradona - Diego Maradona (130 min)21:15 Mali Joe – Little Joe (105 min)

[Nagradna igra]

2x2 ulaznice

ovotjednog programa

16. prosinca

Portal Osijek031 poklanjaza film po izboru u kinu Urania iz. [Ulaznice vrijede do]. Nagradnu igru možete pronaći na našoj Facebook stranici