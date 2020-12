Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek

7 hrvatskih zračnih luka () objavile su svojuza studeni. Donosimo konkretne brojke te usporedbu s istim razdobljem prošle godine.Kao što je i bilo za očekivati, nastavlja seu svim zračnim lukama u Hrvatskoj. Isto se događa i u drugim europskim zračnim lukama.Zračna luka Osijek u studenome 2019. godine imala je, dok je ovog studenog zabilježeno. Od 01. siječnja do 30. studenog ove godine kroz Zračnu luku Osijek prošlo(u istom razdoblju prošle godine). Zračna luka Osijek u 11 mjeseci ove godine bilježiputnika od 86,02% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.U studenome 2019. godine Zračna luka Zagreb imala je, ovog studenog. Ukupno je, od 01. siječnja do 30. studenog kroz zagrebačku zračnu luku prošlo(u istom razdoblju prošle godine 3.188.254). Zračna luka Zagreb u 11 mjeseci ove godine bilježi pad broja putnika od 72.29% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.U studenome 2019. godine Zračna luka Split imala je, ovog studenog svega! Ukupno je od 01. siječnja do 30. studenog ove godine kroz splitsku zračnu luku prošlo(u istom razdoblju prošle godine 3.260.573). Zračna luka Split u 11 mjeseci 2020. bilježi pad broja putnika od 79,58% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.Zračna luka Dubrovnik u studenome 2019. godine imala je, ovog studenog! Ukupno je, od 01. siječnja do 30. studenog ove godine kroz dubrovačku zračnu luku prošlo(u istom razdoblju prošle godine 2.861.402). Zračna luka Dubrovnik u 11 mjeseci ove godine bilježi pad broja putnika od visokih 88,61% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.Zračna luka Zadar u studenome 2019. godine imala je, ovog studenog simboličnih! Ukupno je, od 01. siječnja do 30. studenog ove godine kroz Zračnu luku Zadar prošlo(u istom razdoblju prošle godine 798.736). Zračna luka Zadar u prvih 11 mjeseci 2020. bilježi pad broja putnika od 84,91% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.Pulska je zračna luka u studenome 2019. godine imala, ovog studenog njih. Ukupno je, od 01. siječnja do 30. studenog ove godine kroz Zračnu luku Pula prošlo(u istom razdoblju prošle godine čak 776.497). Zračna luka Pula u 11 mjeseci ove godine bilježi pad broja putnika od visokih 89,48% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.Zračna luka Rijeka u studenome 2019. godine imala je, dok je ovog studenog zabilježeno svega. Od 01. siječnja do 30. studenog ove godine kroz Zračnu luku Rijeka prošlo(u istom razdoblju prošle godine 200.089). Zračna luka Rijeka u 11 mjeseci ove godine bilježi pad broja putnika od 86,34%.Ukupno je, kroz 7 hrvatskih zračnih luka u studenome ove godine bilo svega. Pri tome su Osijek, Rijeka, Pula i Zadar zajedno imale svega. Skroman promet zabilježile su i zračne luke u Dubrovniku i Splitu, dok je nešto bolji rezultat ostvarila zagrebačka zračna luka što je i bilo za očekivati s obzirom na to da je jedina zračna luka u Hrvatskoj koja u ovom trenutku ima nešto bolji međunarodni promet (Uz Zagreb, još samo Split ima redovne međunarodne linije).Za usporedbu, u studenome 2019. godine 7 spomenutih zračnih luka ukupno su prihvatile i otpremile više od(357.668). Ukupan pad prevezenih putnika u studenome (u usporedbi s istim mjesecom 2019.) iznosi