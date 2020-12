od 4. do 6. prosinca

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U razdoblju, na područjuu prometu je zaustavljeno jeod čega 8 vozača osobnog automobila i 3 vozača bicikla, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod kojih 100 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 8 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 13 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 1 upravljanje pod zabranom, 3 upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 47 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 5. prosinca, u 11,35 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 58-godišnji hrvatski državljanin iz Ladimirevaca. Vozaču bicikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odU petak, 4. prosinca, u 17,40 sati u Osijeku, u, dogodila se prometna nesreća. Vozaču osobnog automobila 38-godišnjem hrvatskom državljaninu iz Osijeka evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 5 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.U subotu, 5. prosinca, u 19,10 sati u Osijeku, na parkirališnom prostoru, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila 56-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka je uslijed nepropisnog skretanja udario u parkirani automobil. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odte je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Istog dana, u 23,50 sati, na lokalnoj cesti broj 44139, između, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedan sudionik zadobio lake tjelesne ozljede. Vozač 31-godišnji hrvatski državljanin iz Mirkovca, upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije, nije koristio sigurnosni pojas, nije se kretao obilježenom prometnom trakom i sletio je s kolnika. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 38300 kuna ili kazna zatvora do 60, dana zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 6. prosinca, u 16,55 sati u, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Utvrđeno je da 45-godišnji hrvatski državljanin iz Hrkanovaca Đakovačkih upravljao osobnim automobilom kojemu je isteklo važenje prometne dozvole, prije stjecanja prava na upravljanje te se nije kretao sredinom obilježene prometne trake i sletio je s kolnika. Također mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odte je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 42000 kune ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja osobnim automobilom „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz Policije.