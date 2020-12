Kliničkog bolničkog centra Osijek

Foto: OBZ.hr/Arhiv

U laboratorijima za mikrobiologijuu zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testiranood kojih jebilo pozitivno.Najviše novopozitivnih osoba jučer je bilo na području gradas prigradskim naseljima (41), slijede područja gradova/općina(21),(11),(9),(8 ),(7),(6),(po 3),(po 2),(po 1).Na bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljelih od COVID-19, i to 191 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih suna respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 56 pacijenta s tim oboljenjem.U zadnja 24 sata preminulo jes područja Osječko-baranjske županije oboljelih od COVID-a. Najstarija preminula osoba rođena je 1935. godine, a najmlađa 1951. godine.U samoizolaciji se na području OBŽ trenutno nalazi ukupnoPrema podacima Zavoda za javno zdravstvo OBŽ na području OBŽ do sada je evidentirano ukupnopozitivnih na koronavirus, a broj izliječenih jePolicija je provelaosoba u samoizolaciji. Prilikom provjere jedne dojave građana utvrdili su kršenje te mjere (u Dalju), dok su usve osobe zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su i 236 nadzora objekata (219 samostalno i 18 s nadležnim inspektorima), no nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.tijekom vikenda obavili su 247 nadzora provođenja epidemioloških mjera. Nadzor je proveden u prodavaonicama i trgovinama (177), trgovačkim centrima (35), tržnicama (7), pekarnicama i hotelima (po 6), ugostiteljskim objektima (5), frizerskim salonima (3), kladionicama i poštama (po 2) te po jednoj cvjećarnici, ljekarni, optičarskoj djelatnosti i javnom okupljanju. Utvrdili su 17 nepravilnosti za koje su izrekli upozorenja i naložili mjere za njihovo otklanjanje. - izvijestio je