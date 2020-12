5. prosinca

Tekst i foto: Osijek.hr

prije 29 godina,je proživljavao jedan odu svojoj novijoj povijesti. Bio je to dan u kojem je poginulo, a jedan branitelj još se uvijek vodi kao nestao., podsjetnik je na sve što su grad i njegovi stanovnici proživljavali tijekom Domovinskog rata., u okviru programa obilježavanja Dana obrane grada Osijeka, otvorena je izložba „“. Riječ je o izložbi za koju je izbor fotografija napravio majstor fotografije, koji uz vrsne fotografei pokojnogtakođer sudjeluje na izložbi.Pogled na fotografije ponovno je vratio posjetitelje u ona vremena prije 29 godina, a prvi potpredsjednik Gradskog vijećanaglasio je kako je izložba ujedno podsjetnik nakoji su u obrani grada Osijeka dali branitelji.– kazao je prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.Među izloženim fotografijama neke su i nadaleko poznate jer su tihobišle svijet. Dopredsjednik Udruge 106. brigadepozvao je sve da pogledaju fotografije i da se prisjete, s ciljem da se –– rekao je Dubravko Pancić.Među fotoreporterima čiji su kadrovi pričali priču ratnog Osijeka je i Gojko Mitić koji na pitanje kako je bilo tada biti fotoreporter odgovara jednom riječju – „“. Mitić se prisjetio i kako su se fotografije tada izrađivale drukčije nego danas.– ispričao je ratni reporter, autor poznate fotografije braniteljas djetetom u naručju, kadra koji je zabilježio 01. kolovoza 1991. godine.Svaka fotografija – jedna priča. Jedan kadar – jedan podsjetnik na vremena u kojima se živjelo drukčije. Potvrdio je to i tadašnji Glasov fotoreporter– prisjetio se Željko Lončar.Svakom izloženom fotografijom zabilježen je poneki kadar iz albuma života od prije 29 godina. I kroz njih, priče koje pričaju o životima ljudi i životu jednoga grada. Uz Dan obrane grada Osijeka, hvala svima koji su, svatko na svoj način, pisali povijest grada, dijelili život s njegovim žiteljima i činili Osijek Osijekom.