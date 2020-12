Rotary kluba 1242

Predstavnici zagrebačkogjučer suu KBC-u predali vrijednu donaciju u računalnoj i didaktičkoj opremi u iznosu odŠkola u bolnici u KBC-u Osijekje škola u bolnici u Hrvatskoj među velikim gradovima koja je započela s radom ugodine na inicijativukoju su prepoznali i potpomogli. Cilj škole je hospitaliziranim osnovcima koji se liječe u osječkom KBC-u pomoći da uz pomoć učitelja rade dok se liječe i tako ne morajukoje su propustili u školi.Rad škole pomogli subrojni poduzetnici, a i zagrebački rotarijanci koji su im uručili donaciju, izabranu sukladno zahtjevima onih koji u Školi za bolnicu rade, a u kojoj su interaktivni zasloni, interaktivne ploče, laptopovi, tableti i druga tehnička oprema koja će olakšati i modernizirati nastavu.Nova će učionica djeci omogućiti odmak od liječenja,za tekućim gradivom, olakšati nastavak školovanja za vrijeme terapija tijekom kojih je potrebna stroga izolacija teu školske klupe kad se oporave i vrate uobičajenim životnim aktivnostima.Škola u bolnici ima posebne izazove u korona krizi, istaknuo je ravnatelj OŠ Frana Krste Frankopana. Kroz školu godišnje prođe oko dvije stotine osnovaca, no ove se godine broj djece uslijed pandemije Covid-a. Uslijed pandemije promijenio se i način rada s djecom pa tako sada u bolnici imaju dva područna odjela, jedan područni odjel od prvog do četvrtog i jedan od petog do osmog razreda. Na odjelu pedijatrije radi samo učiteljica od 1. do 4. razreda, a na odjelu psihijatrije održava se nastava od 5. do 8. razreda., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu osječkog KBC-a, pojasnio je kako je Škola u bolnici velik iskorak za KBC Osijek, ali i za dijete jer je njemu doticaj sa školom doticaj s normalnim svijetom. Boravak u bolnici za svako je dijete izuzetno stresan događaj.Rotary klub 1242 Zagreb je 2017. Godine pokrenuo akciju „“ u okviru koje rotarijanci nastoje osigurati modernu opremu po najvišim svjetskim standardima za sve škole u bolnici u Hrvatskoj. Prije Osijeka bili su u Rijeci koja ima najstariju Školu u bolnici u državi, a vjeruju kako će do kraja sljedeće godine potpuno opremiti sve škole u Hrvatskoj.