Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo za područje Osječko-baranjske županije

520 uzoraka

223

Osijeka

Belišće i Đakovo

Valpovo i Našice

Bilje i Čepin

Đurđenovac

Antunovac, Beli Manastir, Bizovac i Donji Miholjac

Čeminac, Darda, Erdut, Koška i Semeljci

Kneževi Vinogradi

Ernestinovo, Magadenovac, Petrijevci, Punitovci, Satnica Đakovačka, Šodolovci, Trnava i Viljevo

232 osobe

180

43 na respiratoru

Općoj županijskoj bolnici Našice

52 pacijenta

šest osoba

2.829 osoba

Ivan Hampovčan

Dom zdravlja OBŽ u Đakovu

Sutra (u subotu) aktiviramo treću fazu Respiracijskog centra KBC-a Osijek. Limit za takvu odluku bilo je smještaj 50 bolesnika na respiratore, čemu smo bili blizu u tri navrata, pa smo donijeli takvu odluku. Pretpostavljamo da je sada vrhunac epidemije i zato dižemo našu spremnost na najvišu moguću razinu. Kako što smo već objavili, za rad Respiracijskog centra mobilizirano je devet tehničara i medicinskih sestara iz općih bolnica, još šest ćemo do idućeg tjedna, dok sve ostale potrebe pokriva kadar KBC-a

Željko Zubčić

Respiracijskog centra

80 respiratora

60 provjera osoba

Inspektori i službenici civilne zaštite

Stožer civilne zaštite OBŽ

U zadnja 24 sata u laboratorijima za mikrobiologijuna koronavirus je testirano ukupnood kojih jebilo pozitivno.Najviše novopozitivnih osoba ima prebivalište na području gradas prigradskim naseljima (119), a slijede područja gradova/općina(po 14),(po 9),(po 6),(5),(po 4),(po 3),(2),(po 1).Na bolničkom liječenju nalaze se ukupnooboljele od COVID-19, i tou Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su), a uhospitalizirana sus tim oboljenjem.U zadnja 24 sata preminulo jes područja OBŽ oboljelih od COVID-a. Najstarija preminula osoba rođena je 1932., a najmlađa 1963. godine. Uz COVID-19 svi su imali i druge komorbiditete.Na području OBŽ trenutno se u samoizolaciji nalazi ukupnoNakon danas (4. prosinca 2020. godine) održane sjednice Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije načelniknajavio je da će od ponedjeljka (7. prosinca)organizirati uzimanje uzoraka za područje Đakovštine, i to od 8.00 do 10.00 sati, a pacijente će naručivati epidemiološka služba.- rekao je ravnatelj KBC-a Osijek dr. sc.Pojasnio je kako će se postojeće pacijente oboljele od COVID-19 rasporediti na tri povezane lokacije unutari o njima će skrbiti tri različita tima, čime se osigurava još kvalitetnija skrb o pacijentima. Kreveti i respiratori su već smješteni u te prostore, s tim da KBC-e raspolaže sod kojih su nešto više od 60 namijenjeni oboljelima od COVID-a, no stalno se nabavlja nova oprema, a moguće su i preraspodjele unutar KBC-a.Policija je u zadnja 24 sata provelau samoizolaciji. U 59 samoinicijativnih provjera sve osobe zatečene su na prijavljenoj adresi, a prilikom provjere jedne dojave građana utvrdili su kršenje te mjere (u Osijeku). Obavili su i 79 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.obavili su 39 nadzora provođenja epidemioloških mjera. Nadzor je proveden u prodavaonicama i trgovinama (11), trgovačkim centrima (, pekarnicama (5), kioscima (3), kladionicama i tržnicama (po 2) te po jednoj cvjećarnici, frizerskom salonu, mjenjačnici, optičarskoj radnji, osiguranju, ugostiteljskom objektu i uslužnoj djelatnosti. U dva slučaja utvrdili su nepravilnosti za koje su izrekli upozorenja i naložili mjere za njihovo otklanjanje. - izvijestio je