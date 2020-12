Marko Ivaniš

100.000 koraka

Vanja

Ovo je preludo da ne pokušam!

Stjepan

31.000 koraka

30.000 koraka

14.000 koraka

75.000 koraka

Nažalost, cilj od 100.000 koraka nismo ostvarili, vremenski uvjeti postali su neizdrživi, tijekom cijelog dana hodali smo po hladnoći, a nakon toga je počela padati kiša koja se potom doslovno ledila. Nakon kratkog razmišljanja kako ćemo dalje, donijeli smo odluku pokušati prehodati ostatak koraka u Portanovoj. Do otprilike 21 sat došli smo do "samo" 75.000 koraka nakon čega smo planirali završiti ostatak u garaži, no računanjem smo došli do zaključka da nećemo uspjeti ishodati ostatak do ponoći, a ni hladnoća nije pomagala u cijeloj odluci jer zdravlje nam je bilo ipak na prvom mjestu

proljeće idu opet

235.000 koraka

ogromnu podršku

Kao što sam rekao, grad čine ljudi, a Osijek je grad pun kreativnih ljudi koji pričaju odlične priče. Nastavljamo dalje, do kraja godine ima još prostora za učiniti pokoju kreativnu aktivaciju, a godine su ispred nas za velika djela

6200 kalorija i smršavio 3.5 kg

Osječaninodlučio je prehodatiu jednom danu kao poklon gradu za rođendan.Cijela avantura događala se na Dan grada, a danas je na svom Facebook profilu Marko podijelio dojmove na cijeli izazov sa svojim pratiteljima.Na početku je napomenuo kako nije bio sam u ovom podvigu; pridružila mu se prijateljicauz rečenicu: "" te njegov kolegakoji je sudjelovao i u samoj ideji.U 4 sata ujutro su startali s hodanjem, a cijeli izazov podijelili su u nekoliko dionica te su hodali, potom jošte u konačnici još otprilike. Kada se zbroje svi koraci, došli su do konačne brojke od“, piše Marko.Iako malo razočarani što izazov nisu ispunili u ovom pokušaju, na licu mjesta pao je dogovor da na! Osim toga, za iduće rođendane grada već sada imaju nove ideje,u timu, hodanje po kvartovima u timovima i mijenjaju sata između ekipa, itd.Marko je posebno istaknuokoju su on i njegova ekipa dobivali prije samog početka izazova, tijekom izazova te brojne poruke nakon završenog hodanja te se zahvalio svima koji su pridonijeli savjetom, porukom, motivacijom, toplim napitkom, čokoladicom ili lijepim željama.“, zaključio je Marko koji se ispričao zbog toga što je izostao video snimak avanture i svih ljepota grada. Oprema je bila spremna, ali po onoj hladnoći bi još više otežala izazov.Na kraju je Marko podijelio i jednu zanimljivost: u 75.000 koraka potrošio ješto je dokaz da je hodanje zdravo.U ime portala Osijek031 čestitamo Marku na ovom pothvatu i nadamo se kako će ih biti još mnogo.