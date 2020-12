sezona klizanja

osječkom Sokolu

najveće klizalište u regiji

subotu, 5. prosinca 2020.

Advent je u srcu

Turistička zajednica grada Osijeka

Gradom i Županijom

osječko Adventiranje

Savršena bijela ledena ploha

1.500 kvadrata

Smjene rada na klizalištu bit će organizirane prema sljedećem rasporedu:

15,00 kuna

25,00 HRK

30,00 HRK

Nije stajanje, nego kretnja – nije mjesto nego šetnja

Tekst: Sokol centar Osijek

Foto: Zvonimir Haramustek, Dora Suk/Foto-arhiv031

U prosincu tradicionalno započinjena, a svoja vrata, u nešto drugačijim uvjetima, otvorit će, uAdvent ne možemo otkazati, jer, ključna je poruka kojom je ovogodišnji Advent predstavila, koja zajedno saosigurava ugođaj Adventa u kontroliranim i sigurnim uvjetima, disperzirano, na različitim lokacijama. Ove godinezamišljeno kao kretanje – šetnja kroz grad, otkrivanje prekrasnih lokacija i adventskog ugođaja na neočekivanim mjestima.Jedna od ključnih lokacija Adventiranja svakako je i klizalište koje će ipak otvoriti svoja vrata i pružiti uživanje u ledenoj bajci Klizališta Sokol., na kojoj zadnjih godina podjednako uživaju i djeca i odrasli, udobne klizaljke, glazba, lampice i posebni epidemiološki uvjeti koji su na snazi za sva okupljanja, očekuju sve one željne blagdanskog ugođaja. Važno je naglasiti kako je naledene površine dozvoljeno maksimalno 25 klizača po smjeni.- ponedjeljak – utorak – srijeda – četvrtak – petak: 12.00 – 13.00; 13.30 – 14.30; 15.00 – 16.00; 16.30 – 17.30; 18.00 – 19.00; 19.30 – 20.30; 21.00 – 22.00- subota – nedjelja: 09.00 – 10.00; 10.30 – 11.30; 12.00 – 13.00; 13.30 – 14.30; 15.00 – 16.00; 16.30 – 17.30; 18.00 – 19.00; 19.30 – 20.30; 21.00 – 22.00Cijena ulaznice iznosit će, a u istom iznosu plaća se i najam klizaljki (ukoliko klizači nemaju svoje). Za najmlađe klizače na raspolaganju je pomoć u obliku „pingvina“ po cijeni najma od, a građani koji imaju svoje klizaljke iste mogu donijeti na oštrenje (usluga oštrenja naplaćuje se po cijeni od).Kućica za prodaju ulaznica te najma klizaljki otvorena je radnim danom u vremenu od 11:30 do 21:30, a vikendom od 8:30 do 21:30 sati. Važno je imati na umu da je ulaznice moguće kupiti i nekoliko dana unaprijed te tako osigurati svoje mjesto u pojedinoj smjeni.U duhu krovnog slogana ovogodišnjeg Adventiranja „“, ove godine ne samo da šetamo nego i kližemo i uživamo u Adventu otvorenog srca, krećući se čarobnim lokacijama od glavnog trga, preko Sokola sve do Tvrđe.