Moto klub Osijek

Motomrazovi

subotu 5. prosinca 2020.

djedice i bakice Mrazovi

ulicama grada Osijeka

Dom za odgoj djece i mladeži

Dječjem domu Klasje

Program:

9:00 sati

10:00 sati

10:30 sati

povratak

i ove godine organizira svoju tradicionalnu akciju darivanja pod nazivom. Ove će se godine Motomrazovi održati uuz poštivanje svih epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite!U Osijeku ćena motociklima prodefiliratina radost naših sugrađana. I ove godine Motomrazovi će posjetitina Vinkovačkoj ulici u Osijeku, već tradicionalno darivati i djecu uu Zagrebačkoj ulici uz napomenu kako neće biti kontakta s djecom osim vizualnog, te se neće ulaziti u prostorije domova.- okupljanje ispred službenih prostorija MK Osijek, Sv. L. B. Mandića 172, Športska zračna luka Čepin, Osijek u subotu 05.12.2020.- polazak do Doma za odgoj djece i mladež Osijek, Vinkovačka 61 (zadržavanje do 10,30 sati)– polazak do Dječjeg doma Klasje, Zagrebačka ulica, gdje će se zadržati do 11:00 satiZbog pridržavanja epidemioloških mjera ove godine, na žalost, Motomrazovi neće se družiti s djecom niti u domovima niti u središtu grada kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja ljudi na trgu A. Starčevića.Nakon posjeta Klasju predviđen jedo prostorija Moto kluba Osijek u ul. Sv. L.B. Mandića bb, Osijek.U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za subotu 12. prosinca 2020.