Tekst i foto: Osijek031.com

Dauzima ozbiljan danak u ljudskim životima vidljivo je iz svakodnevnih izvještajapo kojima je broj umrlih u ponedjeljak dosegnuo rekordnihA da brojka umrlih od korone neprestano raste, potvrđuju i u, piše Glas Slavonije Prema riječima direktora Ukopaod ukupnokoliko ih je bilo u studenome ove godine, čak 75 odnosi se naZa usporedbu, u studenome 2019. bilo jeU Ukopu se tako dnevno organizira i do. Kada je u pitanju aktualni tjedan, jučer (utorak) ih je bilo, a za danas (srijeda) organizirano je. U četvrtak ih je za sada, a u petak. Za sada suzauzeta u subotu iza sljedeći ponedjeljak no, kako kaže Ostrički, taj broji zasigurno će se još povećati.Kako se broj pogreba povećao, tako i Ukop. Zbog svega je bila nužna reogranizacija pa jeprestala obavljati svoje poslove i prešla je u pogrebnu uslugu, što je u ovim trenutcima prioritet. Svi ostali poslovi obavljaju se manjim intenzitetom kako bi pogrebna služba u ovoj izvanrednoj situaciji mogla funkcionirati. Uz sve to, u tvrtki se bore i s manjkom djelatnika, jer nekolicina ih je pozitivna na koronavirus, a neki su u samoizolaciji, pa su ti djelatnici izvan pogona.“, rekao je Ostrički dodavši kako je situacija ipak pod kontrolom te da su spremni za sve.Podsjetimo, sukladno novim mjerama Stožera civilne zaštite radi sprječavanja širenja epidemije COVID-19, najveći dopušten broj sudionika na pogrebu je, a sućut seizražavati bliskim kontaktom. Ukop također moli sve sudionike pogreba i posljednjeg ispraćaja da obavezno nose maske na propisani način, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju razmaka od najmanje metar i pol.