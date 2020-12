Vlada

Na jučerašnjoj sjednicije, između ostaloga, raspravljala i o prijedlogu zaključka ozbog epidemije Covida-19.Nove mjere pomoći gospodarstvu „teške su“a odnose se, kako je rekao premijer, na više od. Riječ je o tri mjere, od kojih je prva ona odmjesečne naknade za radnike, za što će Vlada također platiti doprinose i izdvojiti okoDruga mjera se odnosi na pokrivanje dijela ili svihtijekom zatvorenosti, a ta mjera bi trebala iznositi oko, dok je treća mjera novi paket tzv.preko HAMAG-BICRO-a u iznosu odObrazlažući na Vladi te mjere, ministar financijaje rekao kako se novim mjerama objedinjuje cijeli paket mjera pomoći. Predstavio je i jednu novu mjeru za pojedine djelatnosti -– kojima je odlukama civilnog stožera u potpunosti ili djelomičnoRiječ je o mjeri kompenzacije koja omogućava. To se odnosi na najam ili zakup poslovnog prostora, pričuvu, komunalije poput struje, vode, plina, čistoće, komunalne naknade, interneta i fiksne telefonije, računovodstvenih servisa, HRT naknade, spomeničke rente, a kod priređivača igara na sreću i dio njihove fiksne godišnje naknade.Da bi se kvalificirali za ovu mjeru, poduzetnici će morati imatiu odnosu na isto razdoblje prošle godine tj. prosinac na prosinac.Porezna uprava će biti zadužena zas poreznim obveznicima, što će se raditi putem sustava ePorezna. Za tu će svrhu Vlada osigurati okoO mjeri 4000 kuna zaministar rada i mirovinskog sustavana Vladi je istaknuo kako očekuju prijave za oko 80.000 zaposlenika, plus još okoza zaposlenike koji su vezani za sektore kojima je onemogućen rad novim mjerama stožera. Time će se angažirati dodatnih više odza očuvanje radnih mjesta, a što se tiče ta tri sada pogođena sektora do sada je uloženo više odu očuvanje radnih mjesta i tržišta rada.Ministar gospodarstvanaznačio je da se pripremaju aktivnost HAMAG-BICRO-a da se osigura kreditna linija odza kredite malim poduzetnicima koji su imali pad prometa iznad 60 posto i da mogu namiriti svoju likvidnost i stvoriti pretpostavke za nastavak rada, posebice u sektorima kojima su odluke civilnog stožera sada zaustavile rad.