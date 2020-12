DRONAMICS

Tekst i foto: Krunoslav Perić

jevelikih cargosa sjedištem u. Jučer je predstavio prvihu svojoj europskoj mreži cargo bespilotnih letjelica a jedna od njih je i Osijek.time postaje. Osim Osijeka tu su još Liège (Belgija), Brescia (Italija), Skövdea (Švedska) i Seinäjokija (Finska). Mreža uključuje 35 zračnih luka u 11 europskih zemalja i povezuje 300 milijuna ljudi uslugom low-cost prijevoza tereta u jednome danu.G., direktor Zračne luke Osijek je izjavio: „“.DRONAMICS će u Osijeku bazirati svoju opremu za bespilotne letjelice i lokalnoj zajednici pružitiprijevoza tereta s domaćom i međunarodnom pokrivenosti. Za rad i upravljanje letovima će zaposliti i osposobiti lokalno stanovništvo. Planirani početak operacija bio je početak 2021., no zbog Covid-19 produžio se početak certificiranja kod EASA-e pa će operacije započeti početkom 2022.Njihova bespilotna letjelicamože prevestitereta na udaljenosti douz 80% manje troškova od uobičajenih cargo zrakoplova. Operacije se izvode autonomno, nadziru se i upravljaju putem satelita a cijeli sustav košta manje od cijene jednog sportskog automobila. Uštede zbog nepostojanja skupih pilota, jednostavnih operacija, lakše letjelice i manje potrošnje goriva su višestruke i prihvatljive kako s pozicije cijene, tako i s pozicije ekologije.Cijene prijevoza carga već su poznate:po kg za letove do 4 sata od Osijeka (primjerice Berlin, Basel, Milano, Cataniu, Athenu, Bucharest i Varšavu), tepo kg za destinacije do 8 sati leta (poput Barcelone, Osla, Helsinkija, Stockholma, Londona).