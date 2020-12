[10.12.2020.]

[28.11.2020.]

ove je godine uspješno organizirala ReArt festival 2020. u ljetnom izdanju te najavljuje i svoje. Kako je trenutnanepogodna za održavanje božićnog izdanja uživo, odlučilo se ipak ga ostvariti! Božićno izdanje ReArt festivala održati će se onlinenaReArt festivala te vas pozivaju da pratite i sudjelujete u ReArtovoj kreativnosti!ReArt festival predstavlja mjestoraznih tipovana kojem se može vidjeti stvaranje i razvoj urbane kulture. Festival stvara platformu za umjetnost, približava publiku umjetnicima, kreativcima daje mogućnost predstavljanja te promiče kulturu recikliranja. Festival promovira lokalne umjetnike i kreativce te se vodi motom „“ potičući „“ kulturu.Ove godine platforma za umjetnost kroz ReArt festival će biti predstavljena online u gotovo. Cilj je kroz kreativan sajam prezentirati što više izlagača potičući ih na kreativnost krozkako bi se što bolje predstavili publici. Naravno da online ne može zamijeniti uživo, no kroz multimedijalno predstavljanje lakše će publika doći do izlagača, zapratiti njihove stranice i kontaktirati ih radi kupovine njihovih proizvoda. Time pozivaju i na zajedništvo orijentirajući sekoji su tek započeli svoj brand i šireći pomoć starijima za predstavljanje u online okruženju.Predstaviti će sei poticati na „Misli globalno, kupuj lokano” kako bi zainteresirani online mogli pronaći jedinstvenete podržati male proizvođače!Online izdanje festivala koncipirano je na način da će predstavitikroz izlagače iz raznih grana primijenjenih umjetnosti kao što su. Predstaviti će i razne umjetnike u smjerovimate na taj način stvoriti ReArtovu platformu za umjetnost i online.Uz kreativni sajam ReArt stavlja naglasak i na reciklažu te ponovno korištenje stvari kako bi se potaklo očuvanje okoliša i naše Planete, jasno je i iz samog imena (REciklirati) festivala, zato će se kroz zanimljive, pomalo multimedijalne video uratke predstaviti i „uradi sam” DIY kutak ReArta.Izložba koja je je svojevrsna retrospektiva pod nazivom „” u virtualnoj galeriji predstaviti će dizajnerske plakate svih dosadašnjih ReArt festivala ljetnih i zimskih izdanja uz pokoju fotografiju.ReArtov kreativni duh nema kraja, tako da se pripremaju i mala iznenađenja unutar 10 dana a koja su to, saznati ćete ako zapratite ReArt festival na nekoj od društvenih mreža!ReArt festival je projekt Udruge REART te ove godine u organizaciji sudjeluju. Projekt je sufinanciran od strane Grada Osijeka a ovim putem se zahvaljujemo svim kreativnim pojedincima na pomoći oko organizacije.ReArt festival vas poziva na online izdanje koje će se održati od 11. do 20. 12. 2020. na društvenim mrežama i blogu te još jednom prenosi poruku „O”.otvara natječaj zazaNa natječaj se mogu prijaviti svi umjetnici ili grupe umjetnika koji žele predstaviti svoj rad, kao i svi kreativci ili grupe kreativaca, udruge, obrtnici ili mali poduzetnici koji izrađuju svoje predmete ručno, sa što manje upotrebe strojne obrade. Tražimo originalnost, neobičnost ili inovativnost u radu kao i kvalitetu samog rada koji stvara određeni identitet ili brand. Bitno je predstaviti se kvalitetnim fotografijama kao i opisom samih radova/brenda koji prilažete. Cilj ReArta je predstaviti publici male kreativne industrije grada Osijeka kao i šire, osvijestiti “Uradi sam” kulturu, poticati umjetnike i kreativce, publici poručiti “” i uz popratni sadržaj usmjeriti ljude na umjetnost i kreativnost.: slike, crteži, ilustracije, grafike, fotografije itd. Dizajn (produkt, modni), re-dizajn, suveniri ili od predmeta opće uporabe igračke i biljna kozmetika. Na natječaj se mogu prijaviti slikovnice i stripovi tiskani u maloj nakladi.Potrebno je ispuniti „“ i uz prijavnicu koju se šalje na e-mail, treba priložiti i minimalno 3 fotografije sa primjerima proizvoda koji se planiraju izlagati. Fotografije predstavljaju Vas i Vaš proizvod stoga preporučamo da ih šaljete u što kvalitetnijem formatu.Molimo Vas da sve prijave pošaljete na e-mail:sa naznakom „“ najkasnije do 1. 12. 2020. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.Sve prijave prolaze stručno žiriranje, nakon kojeg će autori i grupe autora elektronskim putem biti obavješteni o rezultatima natječaja. Prijava na natječaj je besplatna. Svi odabrani izlagači ispunjenom prijavnicom i potpisom prihvaćaju pravila i izlagačke uvjete ReArt festivala u božićnom izdanju.S obzirom na okolnosti ReArt festival – božićno izdanje će najvjerojatnije biti online, stoga pozivamo sve kreativce da prijave svoje radove na natječaj!Za sva pitanja obratite se e-mailom:Prijavnicu možete preuzeti ovdje