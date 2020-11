prometnog koridora 5c

25 kilometara autoceste

Osijeka do mađarske granice

Oleg Butković

Nataša Tramišak

belomanastirske obilaznice

84 milijuna kuna

3,2 km

Josip Škorić

A5 Most Halašica-Beli Manastir

443 milijuna kuna

Hrvatske autoceste i izvođači radova

Pelješkog mosta i Istarskog ipsilona

17,5 kilometara

25 kilometara

Ostaje nam pet kilometara za koje će Hrvatske ceste do kraja ove godine dobiti lokacijsku dozvolu, u 2021. godini i građevinsku, a sredinom iduće godine raspisat ćemo natječaj za taj preostali dio autoceste

750 mil. kuna

450 milijuna kuna

88,5 kilometara

vrlo važan

Josip Škorić

71 mil. kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Najveći diokoji prolazi kroz Hrvatsku završen je i pušten u promet, no potrebno je još dovršitiod. Tom prigodom Osječko-baranjsku županiju posjetili su ministar mora, prometa i infrastrukturei ministrica regionalnog razvoja i fondova EUkako bi obišli gradilišta na području županije.Ministar i suradnici posjetili su gradilištevrijedne. Obilaznica oko Belog Manastira služit će kao spojna cesta na koridor 5c. Obilaznica je duga, na svojoj trasi ima četiri raskrižja u obliku kružnog toka i jedan veliki objekt kod željezničke pruge. Radovi su započeli ljetos u kolovozu, a cjelokupna obilaznica trebala bi biti gotova za manje od godinu i pol dana, u travnju 2022, istaknuo je, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.Ugovor o izgradnji poddionice autoceste, na međunarodnom prometnom 5c koridoru, vrijedanbez PDV-a, potpisali su krajem travnja, a ministar se došao uvjeriti u napredak radova. Butković je istaknuo kako, unatoč koroni i aktualnoj situaciji u svijetu, veliki infrastrukturni radovi u Hrvatskoj idu svojim tijekom, od, pa do dovršetka 5c koridora. U proljeće je potpisan ugovor za izgradnju dionice od, radovi idu dobro, čak i ispred dinamičkog plana, i do ljeta 2022. godine pustit će se u promet ukupnoautoceste od Osijeka do Belog Manastira.", rekao je ministar Butković.Ministar je dodao kako su na području županije trenutno u tijeku projekti obnove ili izgradnje cestovne infrastrukture u vrijednosti, od čega na ovaj projekt otpada. Ukupna dužina Koridora 5c u Republici Hrvatskoj jei veći dio je izgrađen te je dogovorena spojna točka koridora s hrvatske i mađarske strane granice. Koridor 5c spojit će se s mađarskim dijelom do kraja 2023. ili početka 2024. godine.Ministrica Tramišak istaknula je kako je Koridor 5cprometni pravac za cijeli istok Hrvatske, spajanje na Paneuropske koridore s Budimpeštom, važan je i za spajanje istoka Hrvatske u europske integracije te je značajna okosnica za budući ekonomski i održivi razvoj ovog područja.ja najavio kako uskoro kreće rekonstrukcija ceste Osijek-granični prijelaz Erdut. Prva dionica do Aljmaša u vrijednosti je, a potom slijedi druga faza do granice sa Srbijom. U planu Hrvatskih cesta je i rekonstrukcija državne ceste Osijek-Donji Miholjac koja je ocijenjena kao najlošija u županiji.