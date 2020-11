sanacije i zatvaranja odlagališta

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Projektneopasnog otpada Nemetin došao je do svoga kraja.Tim povodom u Osijeku je danas održanoo kome su govorili predstavnici grada Osijeka te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.Projekt je vrijedanod čega jeiz fondova Europske unije te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Projekt je trajao oko, a sanirano je čak sedam hektara odlagališta.Cilj projekta bila je sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta Nemetin čime će se pridonijeti sprečavanju potencijalnihodlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštiti podzemne i površine vode, smanjenje emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.Zamjenik gradonačelnikaizrazio jesuradnjom s Fondom i Ministarstvom okoliša. Ovaj izuzetnozavršen je u roku, po pravilima struke i bez većih problema, a koliko je bio zahtjevan svjedoči činjenica da je dio područja bilo minski sumnjivo područje gdje su mine bile prekrivene otpadom, a razminiran je putem jednog drugog projekta u kome sudjeluje Ministarstvo okoliša –a.Piližota je istaknuo kako je ovo bila samo prva etapa jer pred nama je još jedan veliki projekt, a to je još starije i veće osječko odlagalište - zatvoreno odlagalište u Sarvašu. Taj je projekt još vrjedniji () i prostire se na većoj površini od preko 12 hektara, a na njega je od 1968. do 1991. godine odloženo čak 1.340.000 tona komunalnog otpada. Kad se zbroje vrijednosti oba projekta, dolazi se do iznosa od gotovo. I odlagalište u Sarvašu sufinancirat će se s 85% iz EU fondova i 10% iz državnog proračuna.iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pohvalio je Grad Osijek jer je ovo samo jedan od čak sedam projekata iz područja gospodarenja otpadom koji je u tijeku ili je završen, od čega jedošlo iz EU fondova.