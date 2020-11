Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije

Građevinsko arhitektonskim fakultetom iz Osijeka

Ekonomično građenje sigurnih i čvrstih mostova

šest polaznika

konstrukciju mosta

Tekst i foto: Hrvoje Kereta

u suradnji sorganizirala je i provela radionicu pod nazivom „“ za učenike osnovnoškolske dobi.Uz poštivanje svih propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite i Vlade Republike Hrvatske radionica je provedena u periodu od 23. do 26. studenog 2020. godine u poslijepodnevnim satima od 17:00h do 19:00h u prostorijama Doma tehnike Osijek.Radionica je bila u trajanju od osam sati. Ukupno je sudjelovaloviših razreda osnovne škole.Polaznici su izrađivaliod materijala balse. Dijelovi mosta su se povezivali vrućim ljepilom koristeći pištolje za vruće ljepilo. Po dovršetku konstrukcije mostovi su se vagali te se uz pomoć kuke postavilo opterećenje na konstrukciju te mjerila otpornost mosta. Cilj radionice je bilo napraviti konstrukciju mosta koja će biti što moguće lakša, ali s najvećom nosivost. To su uvjeti ekonomične i sigurne gradnje.Po završetku radionice polaznicima su se podijelile prigodne zahvalnice.