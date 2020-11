Gradsko vijeće

Tekst i foto: Osijek031.com

Osječkodonijelo je na današnjoj sjednici, s 19 glasova za i 15 protiv,godinu te treći rebalans proračuna za ovu godinu kojim je onza još, sa 812 na 766 milijuna kuna.odnosi se nakoja Grad još nije povukao, a riječ je uglavnom o kapitalnim investicijama kod kojih je došlo do usporavanja dinamike i realizacije projekata, primjerice ute će se ta sredstva prebaciti u iduću godinu. Dodatnihodnosi se na smanjenje pomoći što je također vezano uz realizaciju pojedinih projekata.Proračun za 2021. iznosišto je zaviše od iznosa danas prihvaćenog trećeg rebalansa za 2020. godinu. Kapitalni projekti u sljedećoj godini bit će r. Oporba je glasala protiv jer, po njihovom mišljenju, najnovije smanjenje proračuna samo je kontinuitet nerealizacije projekata u gradu.Vijećnici sui prijedlog o ukidanju dvaju gradskih poreza od 1. siječnja 2021. godine, a riječ je ošto će zasigurno razveseliti osječke ugostitelje koje se ukidanjem ovog nameta želi rasteretiti i pomoći im u vrijeme otežanog poslovanja. Za razliku od proračuna, ova mjera je usvojena jednoglasno.Jedna od točaka o kojima se najviše raspravljalo je. Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okolišapojasnila je kako je od ukupnog iznosa od, Grad osiguraokredita u ovoj godini s rokom izvršenja u 2021. Ostatak sredstava Grad će osigurati iz drugih izvora pa je s tim u svezi upućen prijedlog županijskoj skupštini za zajedničko sufinanciranje Kopike za 2021. godinu, a očekuje se da će sredstva za realizaciju ovog projekta doći i s nacionalne razine.Na prigovore oporbenih stranaka o prezaduživanju, Belajdžić je rekla kakoza građane Osijeka. Ne uspije li se osigurati razlika odide se u tzv. faziranje projekta pa će se on raditi u, ovisno o osiguranim financijskim sredstvima. Kopika će biti realizirana onoliko koliko se trenutno ima novca na raspolaganju.Zamjenik gradonačelnikagovorio je o još jednoj vrućoj temi, dinamici. Piližota je istaknuo kako je ukupni troškovnik za sanaciju Pješačkog mosta između. Sama sanacija ide u tri faze kako bi se izbjeglo da most dulje vrijeme konstantno budeza pješake. Prva faza odnosi se na ono najvažnije, sanaciju kompletne čelične konstrukcije, a njezina je vrijednost otprilike. Prva faza završit će krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca. U proračunu za iduću godinu predviđena je druga faza radova u vrijednosti od, a radit će se na hodnoj površini, dok će se u trećoj, najmanje zahtjevnoj fazi, raditi na tunelima za kabele na mostu i ona će doći na red krajem sljedeće ili početkom 2022. godine.Inače, zbog, ove godine prvi putsvečane sjednice za Dan grada 2. prosinca. No, kao i svake godine uoči Dana grada, na sjednici Gradskog vijeća jednoglasno su prihvaćeni i prijedlozi o dodjelamazaslužnim građanima. Počasni građanin Osijeka je vlasnik, Zlatna plaketa Grb Grada Osijeka za životno djelo ide akademkinji, a ostali zaslužni dobitnici su