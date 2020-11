Vlade

nove mjere

lomila koplja

zatvoriti svoja vrata

hotelima i kampovima

maksimalno 25 ljudi

Noćni i disko klubovi i barovi

kasina i automat-klubovi

kladionica

bazena i sauna

dječjih radionica te plesnih škola

sajmova

Adventa

amaterske kulturno-umjetničke izvedbe, manifestacije, kao i probe, uključujući zborove

sportska natjecanja i treninzi

25 osoba

trgovine i trgovačke centre

kina, kazališta, muzeji, galerije i škole

teretane, fitness i rekreacijski centri

školama i fakultetima

Radovan Fuchs

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Nakon jučerašnjeg sastanka užeg kabinetakonačno su poznatekoje će, kako smo već najavljivali , stupiti na snagu od petka u ponoć ili od subote.Prema zadnjem nacrtu mjera oko kojega su seministara, svi ugostiteljski objekti morat ćeu sklopu novih restriktivnih epidemioloških mjera. Zabrana se ne odnosi na ugostiteljske objekte ukoji mogu posluživati hranu samo gostima, a pritom bi se restoranima dozvolila priprema i dostava hrane do ponoći.Kako će se zatvoriti ugostiteljski objekti, zabranjuju se i svadbe koje su se do sada mogle održavati s, ali sada se i njima obustavlja rad.već su zatvoreni, kao i, a ide se i na zatvaranjeObustavlja se i rad, kao i održavanje. Zabranjuje se i održavanje svih vrsta, što dovodi pod znak upitnikapoput onih u Osijeku ili Zagrebu. Također, ne mogu se održavatiObustavljena su iosim za sportaše I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima. Kada je riječ o mjerama okupljanja, one ostaju iste - na jednom mjestu može biti najviše, jednako kao i na sprovodima. Iste mjere ostaju na snazi i zakoji su obvezni primjenjivati pojačane mjere.S druge strane,ostaju otvoreni jer se procijenilo da i sada imaju izrazito restriktivne mjere i da su mjesta s niskim rizikom od zaraze.Također, iako se predlagalo da se zatvore, to se ipak neće dogoditi, nego će im se propisati stroža pravila prema kojima će moći imati jednog posjetitelja na 10 kvadratnih metara i morat će se najaviti prije dolaska.Kada je riječ o, oni ipak neće u potpunosti prijeći na online nastavu, kako se najavljivalo. Ministar obrazovanjapotvrdio je kako neće biti općeg zatvaranja škola jer je u njima tek 0,36 posto zaraženih učenika, stoga je važno nastaviti održavanje nastave uživo zbog dobrobiti učenika.Mjere će biti na snazi sve do Badnjaka, kada će se ovisno o epidemiološkoj situaciji procjenjivati hoće li se ublažavati ili će se nastaviti s njima.