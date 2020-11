Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas, na, aktivisticeprošetale su gradom odjevene u odore sluškinja iz popularne TV serije „“ kako bi upozorile na izostanak sustavne i učinkovite institucionalne zaštite žena od svih oblika nasilja.Aktivistice su se okupile kod skulpturena Trgu Ante Starčevića odakle su krenule u šetnju do institucija na lokalnoj razini koje su nadležne za rješavanje slučajeva nasilja nad ženama ().Aktivisticaupozorila je kako je više od dvije godine prošlo od stupanja na snagu, ali ona se u Hrvatskoj. Nasilje nad ženama i u obitelji situacije su s kojima se žene svakodnevno suočavaju i koje proživljavaju. Sve je više prijava zbog nasilja nad ženama, a njihov se broj dodatno povećao posljednjih mjeseci tijekom pandemije koronavirusa, no reakcije nadležnih su izostale.Svakinad ženama treba shvatiti ozbiljno i odgovorno, tvrde u Ženskoj udruzi, a nadležne institucije u takvim slučajevima trebaju postupati žurno, no to se u praksi ne provodi. Umjesto toga, žene su kao žrtve izložene progonu i osudi zbog proživljenog nasilja od svojih partnera, te se tako uspostavlja dvostruka viktimizacija.Ovom današnjom akcijom stoga se tražila pravda za žene, ali ona nije bila samo simbolična. „Razlog zašto smo odjevene u sluškinje jest taj što na ovaj način pokazujemo i status žena u društvu, odnosno odnos kakav imamo od nadležnih institucija“, zaključila je Zec.