Hrvatska

894,7 zaraženih

Austrija, Slovenija i Luksemburg

2323 nova slučaja zaraze koronavirusom

19.161

244 pacijenta

47 osoba

1445 osoba

znanstvenika i liječnika

uvede strože mjere

neslužbeno doznaje

uvođenje strožih mjera

Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit

kamilicom

Stipan Jonjić

postrožiti

nije dovoljno

Situacija je momentalno dosta složena i ekspanzija epidemije uzela je takve razmjere da će je biti teško kontrolirati čak i strožim mjerama. Mislim da nam je ovo zadnji čas da spriječimo urušavanje zdravstvenog sustava koji se još uvijek nekako nosi s teškoćama, jer ne znamo što je pred nama u idućih nekoliko tjedana ili mjeseci

Branko Kolarić

zatvaranja sportskih, rekreativnih aktivnosti, ugostiteljskih objekata, većih vjerskih okupljanja

srednje škole i fakultete

Da se od danas više nitko od građana ne pomakne iz svojih kuća i ne zarazi, nama će situacija i dalje biti teška sljedeća tri tjedna s obzirom na postojeći broj zaraženih i onih u samoizolaciji

tisuća mrtvih

Austrije, Njemačke ili Nizozemske

U proteklih 14 danaje na četvrtom mjestu po broju novozaraženih u EU, s incidencijom odna 100.000 stanovnika, a lošiji od nas su samoU posljednja 24 sata zabilježena sute je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno. Na respiratoru su. Preminulo je, a ukupno od početka pandemije preminulo je, najviše njih u posljednjih nekoliko tjedana. Udio pozitivnih među testiranima i dalje je veći od 30 postoObzirom na težinu epidemije i pritisak, sve je više onih koji smatraju kako je krajnje vrijeme da Vlada, piše Večernji list Kako se za sadaod više članova Vladina Znanstvenog savjeta, dobar dio istaknutih znanstvenika zalaže se zai to čim prije, odnosno već sljedećih dana.Tako je predsjednicanove Vladine mjere nazvala, prozivajući Vladu i Stožer zbog velikog broja zaraženih i umrlih proteklih tjedana tvrdeći da bi na cijelu Hrvatsku trebalo primijeniti varaždinski model., jedan od naših vodećih virusnih imunologa, također smatra da postojeće mjere treba. Međutim, po njegovim riječimasamo propisati mjere i preporuke, već je potrebno i sankcionirati one koji ih ne poštuju obzirom da smo svjedoci svakodnevnog kršenja tih mjera u zadnjih nekoliko mjeseci. Između ostalog, zalaže se i za ograničavanje obiteljskih okupljanja.“, upozorio je Jonjić.Epidemiolog profesornapominje da su nam potrebne strože mjere, poput privremenog, dakle, svih mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi isključujući pritom samo nužna mjesta kao što su posao, kuća i škola.Kolarić također smatra kako bi bilo dobro na tri tjednaprebaciti na online nastavu. „“, upozorava Kolarić.I dok znanstvenici upozoravaju kako ćemo imati nekolikoako ne donesemo strože mjere, iz Vlade i Stožera zasad se ne očituju o eventualnom novom lockdownu kojega, kako smatraju brojni ekonomisti, gospodarski slaba Hrvatska ne bi mogla preživjeti, za razliku od jedneKako to obično biva, odlučit će politika, vodeći računa o ravnoteži između epidemiološke i ekonomske situacije.