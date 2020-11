Sandra Filipović

Upravnog odjela za obrazovanje OBŽ

privremeno rješenje

modelu C - online

Kako bi se rasteretio zdravstveni sustav i pokušalo zaustaviti daljnje nekontrolirano širenje virusa, a znamo da u populaciji srednjoškolaca i starije osnovnoškolske djece ima dosta je asimptomatskog širitelja virusa, predložili smo nove mjere.



Naime, 19. studenoga u školskim ustanovama imali smo 213 oboljelih i 1.750 učenika i djelatnika u samoizolaciji, što je povećanje u odnosu na tjedan ranije kada je bilo manje od 100 pozitivnih, a broj u samoizolaciji se povećao za oko 1.000.



Stanje u školama nije alarmantno , ovisi od škole do škole, no da bi pridonijeli boljoj situaciji predložili smo da se do kraja polugodišta nastava u srednjim školama odvija na daljinu, osim praktične nastave strukovnih škola.



Zatim da učenici od 1. do 4 razreda osnovnih škola idu redovito na nastavu, a od petog do osmog razreda od sutra idu dva tjedna s nastavom na daljinu , dok bi potom dva tjedna bi bili u školi.



Ravnatelji škola su donijeli potrebne odluke, na koje je Upravni odjel dao suglasnost, pa ćemo na taj način pokušat utjecati na poboljšanje ukupne epidemiološke situacije u Osječko-baranjskoj županiji

Isusovačka klasična gimnazija

Privatna srednja škola u Osijeku Gaudeamus

Stožer civilne zaštite OBŽ

, pročelnicana današnjoj press konferenciji Stožera CZ istaknula je kako su brojevi oboljelih i u samoizolaciji u školama bili u porastu te je predloženou vidu djelomičnog prelaska na nastavu na daljinu.Učenici srednjih škola u OBŽ od sutra pa sve do početka zimskih praznika nastavu će pratiti po- rekla je Sandra Filipović.Srednje škole, kojima je OBŽ osnivač, prelaze na "model C", odnosno online nastavu. Navedenom modelu izvođenja nastave pridružuju se ite, koje će također provoditi nastavu na daljinu u navedenom razdoblju, a nije im osnivač Županija. - izvijestio je