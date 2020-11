Kliničkog bolničkog centra Osijek

U laboratoriju za mikrobiologijuu zadnja 24 sata na koronavirus je testirano ukupnood kojih je za područje Osječko-baranjske županijebilo pozitivno na koronavirus.Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova(34),(18 ),(12),(11),(8 ) i(6). Osam novopozitivnih osoba ima prebivalište na području općina, sedam, četiri, po dvije novopozitivne osobe su s područja općina, a po jedna s područja općinaNa bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljelih od COVID-19, i to 168 osoba u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih suna respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 43 pacijenata s tim oboljenjem.U zadnja 24 sata preminulo jezaraženih koronavirusom. U Respiracijskom centru KBC-a Osijek preminule su četiri muške osobe (dvije iz Osijeka, rođene 1962. i 1929. godine, zatim jedna osoba iz Valpova rođena 1967. godine i jedna iz Višnjevca rođena 1959. godine) te jedna ženska osoba iz Đakova rođena 1956. godine. U Općoj županijskoj bolnici Našice preminule su dvije ženske osobe; iz Uglješa rođena 1936. godine i iz Seone rođena 1942. godine.Policija je provelaprovjera osoba u samoizolaciji i svi su zatečeni na prijavljenoj adresi.tijekom vikenda obavili sunad provođenjem epidemioloških mjera te tijekom nadzora izdali 21 nalog za otklanjanje uočenih nepravilnosti.Nakon sjednice Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek dr. sc.izjavio je kako je kapacitet Opće županijske bolnice Našices 50 na mogući smještaj 90 COVID pacijenata, što je značajno za ukupno stanje u vezi liječenja oboljelih od COVID-19 na području županije. Pri tomu je angažiran i Dom zdravlja OBŽ, pa se dio bolničkih kapaciteta u Našicama premješta u prostorije našičkog Dom zdravlja.- naglasio je te dodao kako je KBC-e Osijek dobro pripremljen, pa i glede respiratora, a pohvalio je dobru suradnju našičkom bolnicom.Voditelj Epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo OBŽ dr.rekao je da je na području Osječko-baranjske županije trenutno u samoizolacijikoje su kontakti pozitivnih osoba, a do sada je izliječenokoje su bile pozitivne na koronavirus., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje OBŽ istaknula je kako su brojevi oboljelih i u samoizolaciji u školama bili u porastu te je predloženo privremeno rješenje u vidu djelomičnog prelaska na nastavu na daljinu.- rekla je Sandra Filipović. - izvijestio je