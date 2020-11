od 20. do 22. studenog

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U razdobljuna područjuu prometu je zaustavljenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi: 18 vozača osobnog automobila i 1 vozač teretnog automobila.U navedenom periodu osim alkohola evidentirana su jošod čega 86 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 9 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, 1 prekršaj odbijanja ispitivanja na prisutnost alkohola u krvi vozača i 55 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 21. studenog u 00,20 sati u, kada je u prometu zaustavljen vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz Satnice Đakovačke. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 20. studenog, u 18,40 sati u Osijeku, na raskrižju ulica, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,hrvatski državljanina iz Osijeka uslijedkretanja udario je u zadnji dio osobnog vozila koji je skretao ispred njega. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21 500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Istog dana, u 22,38 sati u Osijeku, u, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz Osijeka. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15,000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U nedjelju, 22. studenog, u 3,30 sati u, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom.hrvatski državljanin iz Zmajevca, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje sletio je s kolnika. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 36 500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz