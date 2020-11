Boris Popadić

Mirna Rajle Brođanac, Ivan Jukić, Danijel Ilić i Boris Čagalj

Veslački klub Iktus

novo vodstvo

Daniela Srba

Denis Ambruš

Zahvaljujem gospodinu Srbu i ranijem predsjedništvu na iznimno korektnoj komunikaciji, pomoći, podršci i na svemu čime su nas involvirali u postojeće stanje kluba. Iznimno sam sretan, a s obzirom na ranija događanja, što je ova primopredaja bila jedan praznik veslanja i što je završila ovako u revijalnom tonu. Moram istaknuti da ću s članovima novog predsjedništva, za koje tvrdim da će uz mene apsolutno svim svojim snagama, menadžerskih kompetencijama, vještinama i ljubavlju voditi klub isključivo u interesu veslanja, veslačkog sporta, veslača i budućih naraštaja

Nova uprava

Novi članovi predsjedništva mahom su bivši veslači, ljudi koji su zajedno sa mnom odrasli u tom klubu. To je naša najtrofejnija veslačica Mirna Rajle Brođanac, zatim olimpijac Ivan Jukić, gospodin Danijel Ilić, Boris Čagalj koji su moja generacija i danas uspješni ljudi, poduzetnici. Svakako možemo na svojim leđima iznjedriti klub i dovesti ga na poziciju koju zaslužuje i kojoj pripada.

O trenutačnom stanju u klubu

Mi smo već duže vrijeme upoznati sa stanjem u Veslačkom klubu Iktusu i aktivnostima oko njega. Svjesni smo ovih kapitalnih momaka (braća Patrik i Anton Lončarić) koji ostvaruju vrhunske rezultate na svjetskoj sceni i sa svima smo obavili razgovore. To je ona ljepša strana medalje, dok je druga strana pitanje kluba, pitanje preslagivanja trenerskog kadra i mlađih kategorija. Na obje pozicije aktivno i intenzivno radimo. S jedne strane na iznalaženju modela kako privući mlađe kategorije u klub i s druge strane kako ove "kapitalce" zadržati i dodatno im stvoriti uvjete da još više napreduju na svjetskoj sceni.

Prvi potezi

Svakako će već od ponedjeljka glavni trener Krešimir Ižaković okupiti postojeće mlađe kategorije i obaviti razgovor s njima. Paralelno s tim će Mirna Rajle Brođanac krenuti u komunikaciju sa školama, a s obzirom na trenutačnu epidemiološku sliku tu moramo biti iznimno oprezni. Dobit ćemo knjige profesora tjelesnog odgoja te ćemo na osnovu rezultata inicijalnih testiranja djece po školama pokušati dobiti one koje smatramo da s njima vrijedi raditi, razgovarati s njihovim roditeljima i sukcesivno ih dovoditi u klub i uključivati ih u procese. Trenutačna situacija s koronavirusom nam ne ide baš na ruku, no tako je u cijelom svijetu. To je jedan izazov kojim se moramo nositi, kako u sportskim vodama, poduzetničkom svijetu, tako i u svakodnevnom životu. To je element kojim se ne smijemo voditi kod preuzimanja jednog ovakvog sustava. Radit ćemo najbolje što možemo, distancirati se dokle god nam to Stožer i okolnosti nalažu, te ići dalje apsolutno kao i svi drugi sportski sustavi na svijetu.

O infrastrukturi kluba

Postojeća infrastruktura i plovni park su nam za sada, za ove kapacitete veslača, dovoljni. Treneri će do konca idućeg tjedna napraviti, zajedno s jednim dijelom veslača, inventuru postojećeg. Dat će to Upravi i zajednički dati prijedlog dopune biciklima i ergometrima postojeće veslaone i teretane. Taj dio će se sukcesivno sukladno mogućnostima dopunjavati, a regatni, plovni dio, za sadašnje veslače imamo i njima možemo postići bolje rezultate nego su postignuti do sada.

Zgrada Iktusa

Što se tiče sadašnje zgrade, naša je pozicija u njoj neupitna. Bez obzira na to već idući tjedan idemo u komunikaciju s Gradom i Saponijom govoriti o tom prostoru. Nadamo se tijekom iduće godine najavi investicije u izgradnju novog Veslačkog doma čime bi se dugoročno riješilo ovo pitanje koje je bilo delikatno u vremenu koje je iza nas. Privremeno smatram da nemamo apsolutno nikakav problem i da ćemo do izgradnje novog Veslačkog doma sve naše potrebe premostiti u ovom postojećem prostoru.

Klupske financije

Trenutačno financijsko stanje u klubu je stabilno, a što se tiče dovođenja novih sponzora, naravno da ćemo i na tome raditi. Svi novi članovi predsjedništva su iz poduzetništva, imamo svoje partnere, a nastavit ćemo hvale vrijednu suradnju s Gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom i drugim tijelima državne uprave. Kroz naše poslovne pozicije iskomunicirat ćemo i druge partnere, sponzore koje će prepoznati naše vrijednosti kao perjanicu osječkog sporta i dodatno ulagati u njega.

Sportski planovi

Hrvatski Veslački savez nije do kraja definirao svoj kalendar i mislim da bi bilo sada o njemu nezahvalno govoriti s ove pozicije i s obzirom na epidemiološku situaciju. Naravno da ćemo jedan dio kadra pokušati usmjeriti prema rasporedu koji smo prezentirali na Skupštini. Pratit ćemo domaće regate, a nadamo se da će braća Lončarić i Ivan-Ante Grgić nastaviti na svjetskoj razini ostvarivati svoje rezultate. Ipak bih tu bio iznimno oprezan i ne bih se zalijetao. Bitno je da svi budu u radnom procesu, u pogonu, a o samom rasporedu utrka na žalost će odlučiti epidemiologija."

Nagrade najboljim veslačima u 2020. godini

najuspješnije veslače

Patrik Lončarić i Anton Lončarić

Dino Belić i Marin Kovač

Frano Škojo

Luka Sabo, Petar Jukić, Matej Vrselja i Ivan Sabolek

Oproštaj od Željka Betlehema

Željko Betlehem

Davida Šaina

Tekst i foto: Radio Osijek

Novi je predsjednik kluba, a za članove predsjedništva izabrani su. Cjelokupno je novo vodstvo kluba sačinjeno od bivših veslača kluba, a danas su uspješni ljudi i poduzetnici.na godišnjoj skupštini u subotu, 21. studenoga, izabrao je, a dosadašnjeg predsjednika(od posljednjih 17 godina obnašao funkciju predsjednika 15 godina, a dvije je na tom mjestu bio) zamijenio je Boris Popadić: "", rekao je Popadić nakon skupštine.Veslački klub Iktus prigodno je danas nagradiou nimalo jednostavnoj sportskoj godini. Posebnim plaketama nagrađeni su ovogodišnji osvajači srebrne medalje na Europskom prvenstvu mlađih seniora u dvojcu bez kormilara-. Istaknuto je još jednom kako je to jedina medalja s europskih ili svjetskih prvenstava koja je ove godine stigla u Osijek. Braća Lončarić dobila su i srebrenjak kao nagradu za osvojen naslov državnih seniorskih prvaka, a istom su nagradom nagrađeni državni prvaci -u dvojcu bez kormilara lakih seniora te juniorski prvak Hrvatske u samcuNagrađeni su i mladi veslači koji ove godine nisu propustili niti jedan trening -U četvrtak, 19. studenoga 2020. godine u 61. godini života nakon duge i teške bolesti umro je. Skupština Veslačkog kluba Iktus odala mu je počast minutom šutnje, a prigodnim riječima od našeg vrsnog dugogodišnjeg veslača oprostio se donedavni predsjednik kluba Daniel Srb. Željka Betlehema Veslački klub Iktus proglasio je ove godine zaslužnim članom. Bio je među prvim Iktusovim juniorskim reprezentativcima bivše države te osvajač prve seniorske zlatne medalje u bivšoj Jugoslaviji. Betlehem je bio aktivan do posljednjega trenutka i svakodnevno je trenirao još od 1973. godine. Osvojio je veliki broj veteranskih medalja i u posljednje se vrijeme aktivirao kao trener. Posljednji ispraćaj našeg velikog veslača bit će održan u krugu obitelji. Obitelji i prijateljima upućeni su izrazi sućuti.