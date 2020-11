Osječanin

Otišao je čovjek čija pjesma je obilježila živote Osječana svih generacija, doslovno od rođenja do ukopa . Više ili manje slušali su ga ljubitelji svih žanrova od onih koji vole tamburicu, pop ili rock .



Čitam rasprave ovih dana o tome kakav je bio privatno. Naravno da ima različitih mišljenja, kao na koncu i o svakome od nas. Ipak vjerujem da oko jednog možemo biti suglasni: radi se o jedinstvenom umjetniku koji je pronio tamburicu i Slavoniju svijetom uvijek ponosno ističući da je Osječanin.



On je naš Oliver , naš Arsen , naš Mišo , možda i više. Toliko poseban i duboko urezan u identitet svakog tko se ovdje rodi. Njegova glazba je trajna vrijednost kojom se moramo ponositi, koju moramo obilježavati i više nego smo to radili dok je Kićo bio živ.



Obveza Grada Osijeka , ali ja bih rekao prilika za Grad je za početak jednom godišnje organizirati koncert u čast njegovoj glazbi, a taj događaj bi mogao postati centralno mjesto na kojem će se kao što je to bilo gdje god je Kićo nastupao, slaviti Slavonija i tamburica, no ovaj put u najvećem slavonskom gradu i na najvišoj razini.



Ako znamo da je on je karijeru lansirao u legendarnom Radnjaku o kojem smo mi mlađi mogli samo slušati, a da se tu danas nalazi i Osječki kulturni centar , onda je to prilika da možda baš taj kultni prostor ponovno zaživi u punom smislu.



Bit ću slobodan reći da bih rado predložio i da se taj plato, taj Trg nazove njegovim imenom . Naravno potrebno je da taj prijedlog prođe proceduru, ali i rado bih čuo što o tome misle građani.

