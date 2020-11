Udruga za rad s mladima Breza

Tekst i foto: Mirna Šostarko

zadnje tri godine sudjeluje ukoji se bavi migracijama i ciljevima održivog razvoja. Projekt je to u kojem sudjelujeiz 12 Europskih zemalja, a od početka projekta do danas na europskoj razini uspjeli smo uključiti okote, budućih pokretača promjena u svijetu.Projekt je započeou području migracija, održivog razvoja, storytellinga i sustručnjačkog učenja (peer mentoring).Breza je u Osijeku organiziralau kojima je sudjelovalo više od 60 nastavnika i edukatora iz tri različite županije i desetak izvrsnih stručnjaka i predavača, među kojima su(ZMAG),(Institut za migracije) i(Filozofski fakultet Rijeka).Nastavnici i edukatori koji su završili trening uklopili su teme održivog razvoja i migracija u svoje nastavne predmete te su na taj način uključili i svoje učenike u projekt. U tome je važnu ulogu imala i mentorska podrška u sustručnjačkom učenju i razmjeni iskustava među nastavnicima/profesorima i edukatorima što smo uspješno realizirali oslanjajući se na Erasmus + projekt. Ne samo da su započeli promjene, već su uključeni nastavnici/edukatori postali i ključni pokretači inovativnih pristupa i metodologija oslanjajući se u ovo vrijeme globalne pandemije i na IT alate.Osim nastavnika, u projektu su sudjelovali i mladi zainteresirani za teme migracija i održivog razvoja. Osječka grupa mladih kroz tri godine uspjela je postići mnogo toga, od čega želimo istaknuti snimanje filmova na temu migracija, organiziranje izložbe „“ i pomoć u organizaciji tihe aukcije „“. Osim toga, mladi su imali priliku sudjelovati u kampu za mlade na Lampeduzi te u Španjolskoj (La Bolina), gdje su se direktno susreli s problematikom migracija i održivog razvoja, ali su upoznali i brojne mlade aktiviste iz 12 različitih zemalja.Posljednji korak u projektu je uključivanje opće populacije u stvaranje promjene, stoga pozivamo sve zainteresirane na potpisivanje peticije kojom se želi utjecati na sam vrh Europske Unije vezano uz aktualne probleme migracija i klimatskih promjena.Poveznica peticije