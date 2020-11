Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

U laboratorijimau zadnja 24 sata na koronavirus je testirano ukupno, s time da se od tog broja na područje Osječko-baranjske županije odnosi 336 uzoraka od kojih jebilo pozitivno.Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova(101),(12),(11),(9) i(4) i(2) te(4), po dvije novopozitivne osobe su s područja općina, a po jedna s područja općinaNa bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljela od COVID-19, i to 178 osoba u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih suna respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 43 pacijenata s tim oboljenjem.U zadnja 24 satazaraženih koronavirusom. U Respiracijskom centru KBC-a Osijek preminulo je(iz Đakova rođen 1940. godine, iz Dragotina rođen 1940. godine, iz Osijeka rođen 1947. godine, iz Đakova rođen 1932. godine i iz Donjeg Miholjca rođen 1943. godine) teiz Podravske Moslavine rođena 1939. godine.Na području Osječko-baranjske županije trenutno je u samoizolacijikoje su kontakti pozitivnih osoba.Policija je provelaosoba u samoizolaciji, kao i jednu po dojavi građana, no svi su zatečeni na prijavljenoj adresi te nije utvrđeno kršenje te mjere.S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 , a s ciljem zaštite života i zdravlja pučanstva na području Osječko-baranjske županije, Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije jučer je predložio Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske donošenje Odluke oza područje Osječko-baranjske županije.Županijski stožer tako predlaže da se donese preporuka da namože biti prisutno najviše, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.Drugi prijedlog je da se nau zatvorenim prostorima broj prisutnih osoba ograniči s obzirom na veličinu prostora tako da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanjeneto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.Treća preporuka je da jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županijedomova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja, dok je četvrta da se organizacija nastave u osnovnim i srednjim školama provede tako da se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda nastava održava u školskim ustanovama (), za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda da se nastava održava dva tjedna u školskim ustanovama, a dva tjedna na daljinu (), te da se za učenike srednjih škola nastava održava isključivo na daljinu () izuzev praktične nastave koja će se održavati u školskim ustanovama.Primjena navedenih mjera predlaže se za razdobljegodine, no konačnu odluku o prijedlogu Županijskog stožera donosi Nacionalni stožer.Načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županijedanas (20. studenoga 2020. godine) istaknuo je kako navedeni prijedlozi i mjere još, a tako će biti do očitovanja i odluke Nacionalnog stožera. Naglasio je da je povećanje broja zaraženih samo dijelom utjecalo na te odluke, uostalom trenutno je pozitivno na koronavirus, a u samoizolaciji je ukupnoiz školstva, od kojih su, a. Na prijedlog je značajno utjecalo razmišljanje da bi prelaskom na online nastavu učenika srednjih škola došlo do smanjenja broja putnika u javnom prijevozu.Hampovčan je naglasio da sve dok se bolničke potrebe može pokriti kapacitetima KBC-a Osijek i bolnice u Našicama, dvorana Gradski vrtza smještaj oboljelih od COVID-19.Voditelj Epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo OBŽ dr.potvrdio je kako Zavod već provodi, koji će se od ponedjeljka moći obavljati i po uputnici obiteljskih liječnika te na vlastiti zahtjev uz plaćanje. Bitno je da osobe koje se testiraju imaju simptome unutar početnih pet dana jer nakon toga test nije tako pouzdan.Zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek dr. sc.dodao je kako KBC-e provodi antigenske testove u svom radu te da su se pokazali osobito. Istaknuo je kako je osobina tih testova da su pozitivni nalazi gotovo sigurno točni, a negativni se provjeravaju PCR-testom jer je među njima dosta lažno negativnih.- rekao je dr. Šego te dodao kako je jučer u KBC-e primljeno, as COVID-om je pregledano. -- zaključio je. - izvijestio je