Unatoč izazovnim vremenima u kojima se nalazi cijelo društvo, une nedostaje pozitivnog duha. Vodeći računa o misiji služenja zajednici, nastavio je s projektom, u kojem vlastitim sredstvima kao i sredstvima prikupljenim donacijama, dodjeljujedarovitim učenicimaProjekt je započet 2018. godine organizacijom koncerta hrvatske pjevačke dive, na kojem je nastupio ipod ravnanjem dirigentice. Već iduće godine koncertom rock-legendea uz obilježavanje 10. godine osnutka Kluba, te uz pratnju i gostovanje polaznika Glazbene škole, nastavlja se podrška izvrsnosti mladih.Kako je ova godina posebna i preporuka je da se zbog epidemioloških mjera u skoro vrijeme ne organiziraju veća okupljanja, Klub nadalje i ove godine nastavlja svoju akcijustipendija Glazbenoj školi.Cilj projekta je poticanje izvrsnosti te podrška, kako bi mogli nastaviti svoje školovanje u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek. Ovim je projektom do sada je stipendiranoKao i svake godine, prijave se vrše putem Prijavnice za natječaj za dodjelu stipendije objavljene na mrežnoj stranici Glazbene škole Natječaj je otvoren dogodine, a Rotary klub Osijek J. J. Strossmayer, ovim putem poziva polaznike da se prijave u što većem broju.Glazbena škola Franje Kuhača ovajslavi svoj, koji će zbog epidemioloških mjera biti obilježenuz niz video uradaka i čestitki. Članovi Kluba nadaju se kako će uskoro biti u prilici njihovu izvrsnost doživjeti i u realnom svijetu i to organizacijom novog zajedničkog glazbenog projekta koje će dakako podijeliti i sa svojim sugrađanima. Do tada, bit će nam zadovoljstvo uživati u njihovoj darovitosti virtualno - uz daljnju financijsku podršku i poticanje izvrsnosti.