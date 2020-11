Međunarodnog dana djeteta

Jedna od nas

Đure Gavrana

besplatno

20.00-24:00h.

potresnom pričom

seksualnog zlostavljanja djece

petnaeste godišnjice mature

traumatičnog iskustva

Dva cilja: podizanje svijesti i prevencija

90 posto zlostavljanja nikad se ne prijavi

Uoči petnaeste godišnjice mature jedna razredna kolegica nam je mailom poslala pismo u kojem iznosi svoju šokantnu životnu priču. Čitajući to pismo sve više sam tonuo u čudan raspon negativnih emocija i stanja šoka, bijesa, ljutnje, mržnje. Toliko stravično, a tako blisko i tako neprimjetno da me hvatala jeza od pomisli da smo četiri godine zajedno išli u razred, a da nitko od nas ništa nije primijetio. Iz tog emotivnog kaosa ispunjenog nevjericom, boli, ljutnjom, osudom, neprihvaćanjem, propitivanjem, shvatio sam da je jedini suvisli odgovor na to pismo da napravim film. Od samog početka sam znao da ne želim raditi film o njenom slučaju, već o našoj nemoći da prihvatimo koliko je problem seksualnog zlostavljanja djece prisutan u našem društvu i kako se teško suočavamo s njim

Projekcije za maturante

Prva pomoć na stranici kampanje

videa i tekstovi

udruga Ženska soba, Hrabri telefon, RED BUTTON - Online prijava zlostavljanja djeteta i Hotline Centar za sigurniji Internet

U povodukoji se obilježava u petak, 20. studenog 2020., dokumentarni filmnagrađivanog redatelja i scenaristamoći će se pogledatina službenoj stranici filma u periodu odFilm je inspiriranna temukoje se, prema istraživanjima, događa svakom petom djetetu. Radnja se odvija za vrijemei prikazuje reakcije razrednih kolega na spoznaju da je kolegica s kojom su četiri godine išli u razred srednje škole žrtva obiteljskog seksualnog zlostavljanja.Jedan od sudionika večere i protagonist filma je i Đuro Gavran koji je istaknuo kako ovim filmom želi podići svijest o problematici seksualnog zlostavljanja djece kako bi se u konačnici pomoglo žrtvama nasilja u suočavanju s posljedicama takvogTim je povodom pokrenuta i kampanja koja ima dva cilja. Jedan je osvještavanje javnosti o problemu i poticanje žrtava da progovore o svojoj traumi te pokrenu proces zalječenja, a drugi je uvođenje programa prevencije seksualnog nasilja u osnovne i srednje škole kao dio obaveznih školskih preventivnih programa. Naime, programima prevencije i prepoznavanja seksualnog nasilja i uznemiravanja bavi se nekolicina udruga ali ista nije dio sustavne edukacije unutar školskog obrazovnog sustava. Mnogoj djeci upravo ovakvi programi pomažu da osvijeste svoju poziciju žrtve jer neka su premala da bi razumjela da to što im se događa nije normalno i nije u redu, ističe Đuro Gavran.A da tako ne treba biti govore podaci koji su alarmantni i ponižavajući. Svako peto dijete doživjelo je neko oblik seksualnog zlostavljanja, 85% počinitelja je osoba bliska žrtvi, 90% zlostavljanja ne bude nikada prijavljeno ili otkriveno te da samo 4% slučajeva ima materijalne dokaze. Žrtvama je u prosjeku potrebno čak 13 godina da progovore, a često su uzrok tome i reakcije osobe od povjerenja kojoj se dijete odlučilo povjeriti. Najčešće su to sumnja, negiranje i relativiziranje djetetovog iskaza, pa do agresivnosti prema počinitelju.Sve je to prikazano i u filmu Jedna od nas snimljenom na stvarnoj godišnjici mature. O motivima za snimanje filma te pokretanja kampanje Đuro Gavran kaže: “”.Kako bi se potakli razgovori o ovoj osjetljivoj temi maturanti iz cijele Hrvatske mogu prijaviti svoj razred za besplatno gledanje filma i online Q&A događaj s autorom filma i stručnom osobom iz prevencije seksualnog nasilja. Prvi krug prijava je do 20. studenoga putem poveznice Na stranici filma, kao dio kampanje, nalaze se istručnjaka o različitim aspektima problema seksualnog zlostavljanja djece. Tu su, među ostalim, odgovori na pitanja tko su zlostavljači i zašto djeca šute te savjeti kako razgovarati s djetetom kada nam se povjeri, što sve može biti vrlo korisno roditeljima, nastavnicima, trenerima, pedijatrima, odgajateljima i svim drugim osobama koje rade s djecom.Stručnjaci koji sudjeluju u kampanji i kojima se može obratiti za pomoć putem kontakata na stranici su