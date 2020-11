Odzvonilo

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

je dizanju ruku na sjednicama osječkogNaime, u velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u utorak je predstavljenu okviru projektavelike vijećnice.Novi, bežični sustav glasovanja predstavili su javnosti predsjednik županijske Skupštine, prvi potpredsjednik Gradskog vijeća. Svaki vijećnik imat će svojza, s dva velika monitora na kojima će se moći vidjeti rezultati glasovanja, kao i diskusije vijećnika koji više neće morati izlaziti za govornicu obzirom da svaki uređaj ima i mikrofon.Sustav je instalirala osječka tvrkau suradnji saProjekt je vrijedan, a zajednički su ga financirali grad si županija s. Osijek je time postao prvi i jedini grad u Hrvatskoj koji je uveo sustav koji koristi mobilne, bežične uređaje za glasanje.“, izjavio je Vulin na predstavljanju novog sustava.Uštede na razini grada iznosit će oko, rekao je Drago Šerić dodavši: „“.Vulin je dodao i to da, iako je sustav mobilan, on se neće premještati i ostaje u istom ovom prostoru u kome i grad i županija već dugi niz godina održavaju svoje sjednice. No, zbog epidemioloških mjera uzrokovanih epidemijom, posljednjih mjeseci bili su prisiljeni sjednice održavati u većim prostorima poput dvorane, tako da će novi sustav početi koristiti tek sljedeći saziv gradske i županijske skupštine koji će biti izabran na lokalnim izborima na proljeće 2021.