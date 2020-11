Ratovi

Tekst i foto: Celine Carette, mag. cult.

su oduvijek bilikoju su književnici pretakali u svoja djela. U zadnje vrijeme čitateljskoj publici predstavljeni su brojni romani na tu temu koji ovoga puta, prije svega, pratete ulogu žena u tom periodu. Iako su ratovi svojomuglavnom kroz povijest pratili muškarce kao vrloepiteti, čini se kako se poslijednjih godina pravila igre mijenjaju te žene zauzimaju ravnopravnu poziciju u hrabrosti i važnosti u ratnih zbivanjima. Ovo su samo neki od romana koje smo za Vas pripremili jer popis je uistinu dug, a vremena je ponekad premalo.iznimno kvalitetne i nagrađivane autorice Isabel Allende zasigurno neće ostaviti nikoga ravnodušnim, čak niti one tvrđeg srca. Glavne junakinje dijeli veliki generacijski jaz, no spaja nesebično razumijevanje i potpora. Alma Belasco hrabra je žena koja je kao prognanica iz Poljske 1939. godine stigla svojoj rodbini u Ameriku gdje upoznaje samozatajnog Ichimeija Fukudu koji postaje ljubav njezina života. Roman obuhvaća rijetko poznatu činjenicu, a to su logori diljem Sjedinjenih američkih država, osobito za ljude japanskog podrijetla nakon napada na Pearl Harbor. Alma je sada stanovnica doma za umirovljenike te svoju i Ichimeijevu priču priča mladoj djelatnici doma Irini koja joj postaje i prijateljica. Roman vam se sasvim polako i neprijetno zavlači pod kožu te još dugo nakon pročitane posljednje stranice ostaje dijelom vašega srca.To da život piše najbolje romane potvrđuje upravo slijedeća knjiga pod naslovomkoja se temelji na istinitim događajima koje je na papir prenijela češka autorica Alena Mornštajnova. Ponovno priča o Holokaustu? Da, no ovoga puta s izrazitim kontrastom prema onome što ste vjerojatno čitali na ovu temu. Ovo je priča o tri vrlo skromne žene, tri različite generacije prosječne češke obitelji židovskih korijena. Ovo nije priča koja će vam na sva zvona zaglabati o patnji, onako pomalo filmski. Ovo je priča koja na ljudski, dostojanstven i tužan način predstavlja sudbinu obične male žene u jednom od njemačkih koncentracijskih logora, žene u koju je bio uperen prst drugoga, na prvi pogled, također sasvim običnoga čovjeka koji je u tom trenutku imao moć koja je milijunima preokrenula život iz temelja. Možda ova knjiga na sebi svojstven način promijeni i vama život ili makar smjer razmišljanja.Susan Meissner u svome romanupiše o iznimnom prijateljstvu dviju djevojčica Elise i Mariko, obje su posve nevine zajedno sa svojim obiteljima, samo na temelju svoje japanske ili njemačke nacionalnosti, u jeku Drugog svjetskog rata zarobljene u američki koncentracijski logor. Upravo je to mjesto na kojem su se i upoznale te započele čvrsto i iskreno prijateljstvo koje se naglo i nasilu prekinulo deportacijom Elise i njezine obitelji u Njemačku te Mariko i njezine obitelji u Japan. Priča započinje 2010. godine kada Elise koja saznaje za dijagnozu alzheimerove bolesti te potaknuta time odluči potražiti svoju nikada zaboravljenu prijateljicu. Roman je zapravo retrospekcija događaja te čitatelja vješto i postepeno uvodi u radnju.autorice Kate Quinn koja je široj čitateljskoj publici poznata upravo po povijesnim romanima koji u sebi imaju i natruhe ljubavnoga romana, niti ovoga puta nije razočarala. U ovom romanu, ponovno, susrećemo glavne junakinje čiji se životi isprepliću na vrlo neobičan i zanimljiv način. Ova knjiga nam daje jedan novi pogled na uloge koje su žene odigrale u Prvom i Drugom svjetskom ratu; ne, nisu bile samo žrtve; mnoge od njih su se aktivno, inteligentno i vrlo uspješno suprostavljale neprijateljima. Štoviše, mnoge uspješne vojne akcije bile su uspješne zahvaljujući njima, mnogi životi su spašeni upravo zahvaljujući njihovoj odvažnosti i hrabrosti. Savjetujemo Vam da se ugodno smjestite i zajedno s likovima ovog iznimnog romana uplovite u pustolovinu.Marius Gabriel u svome djelu Parižanke na vrlo zoran i zanimljiv način opisuje ratom pogođen Pariz te predstavlja tri glavne junakinje Oliviju, Arletty i Coco Chanel koja i dan danas slovi za jednu od najvećih modnih ikona ikada.su roman koji zorno prikazuje ratno doba i živote kako fiktivnih, tako i stvarnih likova. Prepun osjećaja, iznimno napet, na trenutke vrlo romantičan i topao, ovaj je roman moguće okarakterizirati kao spoj biografije i povijesne fikcije. Svojim dijalozima, opisima i preokretima zaokupit će sve ljubitelje povijesnih romana, ali i one koji uživaju čitati priču o ljubavi, upornosti, ljudskog snazi i izazovima koje donosi putovanje zvano život. Tri snažne žene posve različitih načela i pogleda na život koje, možda indirektno, ipak pomažu jedna drugoj preživjeti i nadići užase Drugoga svjetskoga rata koji je u to vrijeme „tresao“ gotovo čitav svijet.