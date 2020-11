osobno, intimno iskustvo

Gradsku

i

sveučilišnu

knjižnicu

Osijek

bogate

knjižnične

zbirke

[klik za uvećanje]

Povratak u kafić

Ni svi kitovi ne lete

Tatina klauzula

Zovem se Leon

Ljeto. Ptica. Plavo

[klik za uvećanje]

Ljubavnici poligloti

Vatra i Minotaur

Nikome neću reći

Cari Mora

Kraj

[klik za uvećanje]

Na kraju balade

Djetinjstvo Kaspara Hausera

Maturant Gerber

Oče naš

Kraljevstvo

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

Žena poput nje / Marc Levy

1]

Like

2]

"Osijek031 & GISKO poklanjaju knjigu Žena poput nje"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Čitanje je sasvimi ne može se nametnuti, ali vlastitim primjerom može se potaknuti zanimanje za čitanje. Ako niste okruženi knjigama, niti ste u prilici vidjeti u svojoj okolini neku dragu, vama važnu osobu, mogući uzor kako čita, teško da ćete posegnuti za knjigom. Stoga budite primjer svojim bližnjima, svratite u, istražujte, posudite nešto od preporuka u nastavku ili odaberite naslove izna kraju svijeta suvremeni je roman Johna Streleckyja[/b], nastavak hvaljenog bestselera Kafić na kraju svijeta. Deset godina poslije, glavni lik romana, nemalo se iznenadio našavši se ponovno u istom caféu. Na jelovniku pronalazi nova pitanja, pustolovine ali i poticajne poruke koje nadahnjuju milijune da žive na svoj način. Od autora remek-djela Kokoschkina lutka i Cvijeće Afonsa Crusa stiže nam triler, roman o ljubavi, smrti, umjetnosti i samoći nazivašvedskog pisca Jonasa Hassena Khemiria snažna je, melankolična i katarzična priča o obiteljskim odnosima i različitim mentalitetima. Izvrsno napisan, nevjerojatno životan, ujedno i potresan i duhovit, ovaj roman nedvojbeno pripada vrhu skandinavske književnosti 21. stoljeća. U ovom bloku slijede da obiteljska romana. Prvi,Kita de Waala snažna je priča o neraskidivoj bratskoj povezanosti, identitetu i prevladavanju nepodnošljivih gubitaka. Usred uličnog nasilja i uličnih zabava, Leon mora pronaći način da ponovno ujedini svoju obitelj. Drugi,. Akemia Dawna Bowmana govori o izazovima ljubavi i seksualnosti, boli i tuge, bijesa i opraštanja koji se svi redom, jednoga ljeta, sruše na leđa tinejdžerice.Nastavljamo s društvenim romanomLine Wolff. Roman je osvojio najprestižniju švedsku književnu nagradu August i nagradu časopisa Svenska Dagbladet, a do sada je preveden na osamnaest jezika. Roman je to o ljubavnicima i genijalcima, pun konfuznih zavrzlama i sabotaže. Povijesni roman, drugi nastavak maestralne povijesne stockholmske noir trilogije Niklasa Natt och Daga, ponovno nas odvodi u Grad među mostovima, iznova susreće s nezaboravnim Mickelom Cardellom i Annom Stinom Knapp, još jednom usisava u usijano, vrveće grotlo 18. stoljeća. Slijede tri uzbudljiva trilera, prvi Catherine McKenzieslagalica je duboko zakopanih tajni koje izlaze na površinu tijekom uznemirujućeg okupljanja obitelji.Thomasa Harrisa mlada je žena koja se trudi krenuti iznova. Iz vojnog kampa u kojem se za krvave ratne pohode novače djeca, od nasilja i zla pobjegla je u Ameriku. Snalazi se s poslovima, nekako preživljava i pokušava živjeti normalno… Golemi meteor juri prema Zemlji. Vlade svjetskih sila priznale su da su nemoćne. Vremena je sve manje. Mats Strandberg donosi nam trilerZa kraj današnjeg predstavljanja slijedi pet psihološko-kriminalističkih romana.Anne Griffin izuzetan je čitateljski užitak, zanimljiv roman kojeg je uistinu teško ispustiti iz ruke. Privucite stolac i napunite čašu, jer Maurice je napokon spreman ispričati svoju priču…prvi je roman jednog od najtalentiranijih mlađih rumunjskih pisaca, Bogdan-Alexandrua Stănescua. Kaspar Hauser uz nesređenu obiteljsku situaciju, prilično nasilnu okolinu i homoseksualnu epizodu zbog koje ga izbacuju iz škole, na putu je zrelosti punom neizvjesnosti.roman Friedricha Torberga sadržajno je blizak izazovima današnjega svijeta kojim vladaju stres i zahtjev za uspjehom, radnjom u ondašnjem zlokobnom ozračju nadolazeće nacističke diktature. Roman Angele Lehnerpoželjet ćete odmah još jednom pročitati. I drugo će čitanje biti sasvim novo, a to je odlika rijetkih knjiga. Autorica daje riječ mladoj djevojci koja je istovremeno duhovita i ćudljiva, inteligentna i ranjiva, pripovjedačica čija će lucidnost zavesti čitatelja i odvesti ga na uzbudljivo psihološko putovanje. Jo Nesbo norveški je pisac, poznat po seriji romana o detektivu Harryju Holeu koji su mu donijeli svjetsku slavu i mnogo prestižnih nagrada donosi nam. Atmosferični je to triler o dva brata koje vežu mračne tajne.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite