Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je jedan od prvih gradova u Hrvatskoj u kome je u pilot fazu, nova generacija mobilne mreže.Je li 5G mreža prijetnja ili prilika bila je tema panel rasprave „" održane jučer na osječkomna kojoj su se okupili zagovornici, ali i protivnici nove mreže.U skladu s trenutnim, ovo događanje održalo se kombiniranjemnačina rada i prisustvovanja.Panel rasprava bila je strukturirana u dvije tematske cjeline, „" te „". Cilj panel rasprave bio je zajednički nastaviti promišljati o svim prednostima, nedostatcima, prijetnjama i prilikama koje donosi 5G.Na konferenciji je istaknuto kako je 5G mreža nastavak postojeće tehnologije koja se danas rašireno koristi u obliku. Riječ je o novoj mrežnoj tehnologiji koja će omogućiti raznoliku buduću primjenu, od zabavne industrije (entertainment), preko raznih gospodarskih grana, zdravstvenih usluga, autonomne vožnje... Opcije su neograničene.Prednostisu izuzetno, i do stotinu puta brže od 4G mreže, veći kapacitet, bolja pokrivenost i povezanost svih grana tehnologije i industrije, bolje umrežavanje ljudi i strojeva, veća mogućnost spajanja pametnih uređaja kroz IOT (Internet of Things) koncept, niža latencija... Prednosti su i ekonomske: stvaranje novih prilika za postojeće tvrtke, otvaranje novih radnih mjesta i novih tvrtki.Zamjenica gradonačelnikaporučila je s konferencije još jednom kako Osječani mogu biti mirni te da 5G mreža. Naime, testiranjem i mjerenjem u Osijeku potvrđeno je kako su elektromagnetska zračenja znatno niža od najviših dopuštenih razina prema hrvatskim propisima, a koji su među najstrožijima u Europi.Gamoš je dodala kako u Osijeku mnogi gospodarski subjekti čekaju početak praktične primjene 5G mreže. Iako se na nekoliko lokacija u gradu već5G mreža, u punoj primjeni trebala bi biti za koji mjesec.Među protivnicima 5G mreže najglasnija je inicijativakoja smatra kako se u Osijeku priča samo o jednoj strani medalje, a to su blagodati koje 5G mreža donosi, a ne govori se o tome koliko su 5G mreže opasne po ljudsko zdravlje.Ni konferencija u Osijeku nije do kraja odgovorila na neka pitanja i dvojbe vezano uz uvođenje 5G mreže. Iako se stručnjaci slažu da 5G mreža stubokom mijenja lice tehnologije kakvo poznajemo i da je riječ o pravoj digitalnoj revolucij, 5G se na Internetu i društvenim mrežama i dalje učestalo spominje u negativnom kontekstu, tako da će pitanje „" po svemu sudeći nastaviti dijeliti građane.