Saznali smo – pa odmah javljamo i vama, da je ovaj vikend! Ima li uopće netko tko ne zna što se tada događa…!? Teško, ali za svaki slučaj da ponovimo. Kada je Portoš u akciji, to znači da će biti punoza posjetitelje koji se u tom trenutku nađu u Portanovi! Portoš ima običaj najmanje jednom mjesečno prošetati Portanovom i nasumično odabrane kupce na blagajnama trgovina nagraditi besplatnim shoppingom! Pa zar to nije divno!?Ako idete za vikend u Portanovu, a trebali bi, imajte na umu da baš ovaj vikend Portoš časti shoppingom i nemojte se iznenaditi ako baš vas potapše po ramenu taman kada budete vadili novčanik da platite račun. Ako se to dogodi, ništa ne brinite – Portoš plaća račun umjesto vas!A kad smo već kod shoppinga, trebate znati da će ovih dana posebno dobar shopping biti ujer prvastiže u njihovu trgovinu u Portanovi! Od danas pa domožete tamo kupovati po nikad. A provjerite i ostalu ponudu ovog trgovačkog centra jer čini se da dobrih akcija ima na svakom koraku, a blagdanska ponuda privlači iz svakog drugog izloga…A evo i jedne servisne informacije… sutra,Portanova će raditi prematako da ćete moći iskoristite ovaj slobodan dan za još jedan dobar shopping u Portanovi.