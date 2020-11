velikan slavonske glazbe i legenda svjetskoga glasa

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Sve nas je, 13. studenog 2020. godine u jutarnjim satima, iznenadila vijest da je preminuo, naš bećar i rokerEpidemija koronavirusa sprječava nas da ga naispratimo onako kako bi to mi Slavonci željeli i kako iznad svega Kićo zaslužuje. No oni koji ga znaju, kažu da nami da je Kići uvijek i za sve bila. Pjesma od koje, i za koju, je čitav život živio.Krunoslav Kićo Slabinac bit će pokopan uu Zagrebu, na Krematoriju u Velikoj dvorani,. U skladu s epidemiološkim mjerama, brojni građani koji su željeli ispratiti ga na posljednje počivalište, to neće moći učiniti. Zato smo prihvatili ideju njegovih kolegai zajednički ćemo organizirati Kićin glazbeni ispraćaj.Nau Osijeku, u, Kićini kolege glazbenici odsvirat će njegove dvije skladbe. Ovoj su se inicijativi pridružili i drugi gradovi na području istoka Hrvatske, pa će se u isto vrijeme iste skladbe izvoditi i una Strossmayerovom trgu i una Trgu kralja Tomislava, a vjerujemo kako će to učiniti još gradova i općina organizirajući u isto vrijeme izvođenje istih skladbi na svojim trgovima. Nakon izvođenja skladbi na osječkom trgu, glazbenici će se uputiti na Promenadu kako bi u rijeku Dravu pustili ruže za Kiću. Sve Osječanke i Osječani koji žele na ovaj način simbolično ispratiti legendu tamburaške i zabavne glazbe, dobitnika nagrade za životno djelo Osječko-baranjske županije, pozivamo da, poštujući epidemiološke mjere, držeći međusobni razmak i noseći masku za lice, dođu na osječku Promenadu gdje će duž rijeke Dravena nekoliko lokacija moći uzeti ružu i položiti ju u Dravu.Na Trgu Ante Starčevića, s pogledom na Korzo koje je Kićo često isticao u svojim javnim istupima, tijekom cijeloga dana građani će moći poslušati Kićine najveće hitove.Ispratimo ga dostojanstveno, štiteći svoje i zdravlje svojih najbližih, a glazbom i cvijetom pokažimo da smo mu zahvalni na svemu što je dao Slavoniji. - izvijestili su iz