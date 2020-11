Kliničkog bolničkog centra Osijek

U zadnja 24 sata u laboratoriju za mikrobiologijutestirano je ukupno, odnosnoza područje Osječko-baranjske županije od kojih jebilo pozitivno na koronavirus.Od početka epidemije do sada na području Osječko-baranjske županije pozitivan nalaz na koronavirus je utvrđen za, do sada je izliječeno, preminula je, pa je trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva)Novopozitivne osobe imaju prebivalište u 47 naselja Osječko-baranjske županije, a najviše ih je s područja gradova(51),(16),(13),(9),(9),(6) i(3). Šest novopozitivnih je iz općine, po tri, po dvije iz općina, a po jedna s područja općinaNa bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljelih od COVID-19, i to 154 osoba u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih suna respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano jes tim oboljenjem.U zadnja 24 satakoje su oboljele od COVID-19. U Respiracijskom centru KBC-u Osijek preminule su tri muške osobe; iz Osijeka rođen 1930. godine, iz Đakova rođen 1961. godine te iz Belišća rođen 1945. godine, dok je u Općoj županijskoj bolnici Našice preminula ženska osoba iz Donjeg Miholjca rođena 1953. godine.Na području Osječko-baranjske županije trenutno je u samoizolacijikoje su kontakti pozitivnih osoba.Policija je provelaprovjera osoba u samoizolaciji i sve zatekla na prijavljenoj adresi.tijekom vikenda (13. do 15. studenoga) obavili suu vezi provođenja epidemioloških mjera, najviše u ugostiteljskim objektima (57), zatim u prodavaonicama i trgovinama (26), noćnim klubovima (19), pekarnicama (11), kladionicama (4), frizerskim salonima (3), tržnicama (3)… U 21 slučaju utvrdili su nepravilnosti te izdali nalog za njihovo otklanjanje već tijekom nadzora. - izvijestio je[fbcomemnt]http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=84831[/fbcomment]