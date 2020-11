Hrvatska

cijepljenja protiv koronavirusa

4,6 milijuna doza cjepiva

optimističnim

Krunoslav Capak

50% stanovništva

intenzivne pripreme

Hrvatska je osigurala dovoljne količine cjepiva preko EU-a, i to s tri proizvođača. Nastavit ćemo pregovore i s ostalim proizvođačima. Ali već sada imamo osigurana cjepiva za preko 50% stanovništva. Još ne znamo koje će cjepivo biti prvo registrirano. Najvjerojatnije će biti ono oxfordsko proizvođača AstraZeneca koje je u vrlo visokoj trećoj fazi kliničkog ispitivanja. Kada će biti spremno - ne znamo još, ali prema onome što smo jučer od njih čuli, to bi trebalo biti uskoro.



Ima nekih najava da bi Pfizerovo cjepivo moglo prvo biti spremno. I s Pfizerom smo sklopili ugovor, naručili smo milijun doza, ali konačan broj ćemo doznati kada EU rasporedi količine prema zemljama. Mi ćemo početi rano cijepiti, bit ćemo među prvima u svijetu

opće prakse, pedijatri i zavodi za javno zdravstvo

brzi timovi

dobrovoljno i besplatno

se intenzivno priprema za početak. U našu zemlju stiže, a premaprognozama prve doze mogle bi stići već tijekom prosinca, no vjerojatnije je kako će doći u prvom kvartalu iduće godine.Ravnatelj HZJZ-aizjavio je jučer kako je Hrvatska tako već sada osigurala cjepivo za više odZa početak cijepljenja protiv koronavirusa provode se. Napravljen je prvi nacrt plana sa svim do sada poznatim elementima, iako je još mnogo podataka koje ni epidemiolozi ne znaju. No, važno je da s cijepljenjem počnemo što prije.“, rekao je Capak.Cjepitelji će biti liječnici, a moguće je da će se za posebne dijelove populacije organizirati iza cijepljenje. Prvo će se cijepiti vulnerabilne skupine, starije skupine populacije i ljudi s komorbiditetima, kao i strateški bitna populacija - zdravstveni djelatnici, djelatnici u domovima za starije i eventualno policija i vojska.Cjepivo će bitiza strateške i ranjive skupine.Capak kaže da bi bilo dobro da imamo 90-postotnu procijepljenost, ali da je to teško za očekivati, znajući situaciju kod nas.